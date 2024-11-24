Правила смены шин во время Гран При Лас-Вегаса

После завершения Гран При Лас-Вегаса компания Pirelli опубликовала информацию о порядке смены шин на протяжении гонки. Некоторые гонщики совершили один пит-стоп, другие - два или три.

Среди лидеров были такие участники, как Джордж Рассел, Льюис Хэмилтон, Карлос Сайнс, Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Алпонсо Пиастри, Нико Хюлькенберг, Юки Цунода, Серхио Перес, Кевин Магнуссен, Гуанью Чжоу, Фелипе Колапинто, Ланс Стролл, Льюи Лоусон, Эстебан Окон, Вальтерри Боттас, Александер Элбон и Пьер Гасли.

Анализ проведенных пит-стопов показал, что участники использовали шины разных марок и состояний: С3 - Жесткие, С4 - Средние, С5 - Мягкие. Принятые решения о дате и количестве пит-стопов оказали влияние на итоговый результат гонки. В скобках к указан тип шины и количество пройденных кругов до визита в бокс.