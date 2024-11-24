Главная Новости Правила смены шин во время Гран При Лас-Вегаса
Новости

Правила смены шин во время Гран При Лас-Вегаса

После завершения Гран При Лас-Вегаса компания Pirelli опубликовала информацию о порядке смены шин на протяжении гонки. Некоторые гонщики совершили один пит-стоп, другие - два или три.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.11.2024, 13:42·1 мин
single
Фото: F1news.ru

После завершения Гран При Лас-Вегаса компания Pirelli опубликовала информацию о порядке смены шин на протяжении гонки. Некоторые гонщики совершили один пит-стоп, другие - два или три.

Среди лидеров были такие участники, как Джордж Рассел, Льюис Хэмилтон, Карлос Сайнс, Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Алпонсо Пиастри, Нико Хюлькенберг, Юки Цунода, Серхио Перес, Кевин Магнуссен, Гуанью Чжоу, Фелипе Колапинто, Ланс Стролл, Льюи Лоусон, Эстебан Окон, Вальтерри Боттас, Александер Элбон и Пьер Гасли.

Анализ проведенных пит-стопов показал, что участники использовали шины разных марок и состояний: С3 - Жесткие, С4 - Средние, С5 - Мягкие. Принятые решения о дате и количестве пит-стопов оказали влияние на итоговый результат гонки. В скобках к указан тип шины и количество пройденных кругов до визита в бокс.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация