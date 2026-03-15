Гран При Китая: Как менялись шины по ходу гонки

После завершения Гран При Китая представители компании Pirelli опубликовали подробную информацию о стратегии смены шин у пилотов на протяжении всей дистанции гонки.

В опубликованной таблице отражается порядок использования резины и моменты проведения пит-стопов для каждого гонщика. В частности, приведены данные о типе шин, с которых стартовали участники, а также о комплектах, на которые они переходили во время остановок на пит-лейне.

Например, К.Антонелли, Д.Расселл, Л.Хэмилтон, Ш.Леклер, О.Берман, П.Гасли и В.Боттас начали заезд на Medium (C3N) и сменили шины на Hard (C2N) на 10-м круге, после чего доезжали до финиша без дополнительных остановок. Л.Лоусон и К.Сайнс также сделали первый и единственный пит-стоп на 9-м круге, сменив Medium на Hard.

Некоторые участники, такие как А.Хаджар и Э.Окон, применяли двухпит-стоповую стратегию. А.Хаджар стартовал на Soft (C4U), на первом круге перешёл на Hard (C2N), а затем на 10-м круге вновь сменил комплект на новый Hard. Э.Окон начал гонку на Hard (C2N), затем на 29-м круге перешёл на Medium (C3N), а финальную часть дистанции проехал на Soft (C4N), поставленных на 46-м круге.

Также стоит отметить, что Ф.Колапинто, Н.Хюлкенберг, А.Линдблад, Ф.Алонсо и другие гонщики использовали альтернативную стратегию, стартовав на Hard (C2N) и переходя на Medium (C3N) на более поздних этапах гонки. В частности, Ф.Колапинто сменил шины на 32-м круге, Н.Хюлкенберг на 35-м, а А.Линдблад на 42-м.

Часть пилотов, среди которых Л.Стролл, О.Пиастри, Л.Норрис, Г.Бортолето и А.Элбон, проехали всю дистанцию без пит-стопов либо использовали стратегию с одним комплектом шин.

Справка по сокращениям: С2 обозначает шины Hard, С3 — Medium, С4 — Soft. Буква N указывает на новые шины, U — на прикатанные. В скобках рядом с типом шин указано количество кругов, пройденных до момента пит-стопа.