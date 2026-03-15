Гран При Китая: Антонелли, Расселл и Хэмилтон

Гран При Китая стал ярким событием в начале сезона Формулы 1, несмотря на перемены в календаре, вызванные отменой этапов в Бахрейне и Джидде по причинам регионального конфликта. После этого расписание сократилось до трех гонок, а после этапа в Сузуке гонщиков ожидает пятинедельный перерыв.
Трасса в Шанхае принимала этап при сухой погоде: температура воздуха составляла +16…15°C, асфальт прогревался до +24…20°C. Гонка проходила в традиционном формате с субботним спринтом, где доминировали пилоты Mercedes. В квалификации к основной гонке Кими Антонелли установил новое достижение – в возрасте 19 лет, 6 месяцев и 18 дней он стал самым молодым обладателем поула в истории Формулы 1.
Стартовый ряд полностью заняли гонщики Mercedes, а за ними расположились Хэмилтон и Леклер (Ferrari), Пиастри и Норрис (McLaren). Макс Ферстаппен, испытывавший трудности с машиной, стартовал лишь с восьмой позиции.
Перед стартом сразу несколько команд столкнулись с техническими проблемами. Williams не смогла устранить утечку гидравлики на болиде Алекса Элбона, из-за чего он не вышел на старт. В McLaren пытались решить вопросы с электрикой на машине Ландо Норриса, а Audi обнаружила неисправность у Габриэля Бортолето. В результате четыре пилота – Элбон, Бортолето, Норрис и Пиастри – не приняли участия в гонке.
Компания Pirelli привезла на этап среднюю тройку составов шин: С2 (Hard), С3 (Medium), С4 (Soft). Новый асфальт оказался менее абразивным, однако износ шин, особенно на переднем левом колесе, по-прежнему играл ключевую роль. Пилоты выбрали разные стратегии по стартовым комплектам резины.
Старт гонки оказался напряженным – Хэмилтон сумел опередить обоих представителей Mercedes, а Берман выиграл четыре позиции. Ферстаппен, напротив, потерял шесть мест. На втором круге Антонелли вернул себе лидерство, обогнав Хэмилтона, а Расселл прошел Леклера.
Хаджар развернулся и был вынужден заехать в боксы для смены шин. Вскоре Расселл обогнал Хэмилтона, а гонщики Cadillac столкнулись между собой, однако стюарды не стали назначать наказание.
На десятом круге Лоусон, Ферстаппен и Сайнс отправились на пит-стоп, вскоре после чего на трассе появился автомобиль безопасности – Стролл остановился в первом повороте. Большая группа лидеров также провела пит-стопы.
После рестарта Антонелли сохранил лидерство, а в пелотоне началась активная борьба за позиции. Хэмилтон на протяжении нескольких кругов пытался атаковать Антонелли, но Кими смог удержать отрыв и увеличить преимущество.
Серия обгонов продолжилась: Берман обогнал Колапинто, Ферстаппен постепенно отыгрывал позиции. Лидеры – Антонелли, Расселл, Хэмилтон, Леклер – ехали плотной группой, однако Антонелли к середине дистанции обеспечил себе комфортное преимущество.
На 26-м круге завязалась напряженная борьба между Хэмилтоном, Леклером и Расселлом за места на подиуме. В этот момент Антонелли увеличил отрыв уже до 7,5 секунд. Вскоре произошел инцидент между Оконом и Колапинто, оба развернулись, но продолжили гонку. Окон получил 10-секундный штраф за столкновение.
Алонсо вынужден был сойти из-за проблем с вибрацией мотора, позднее аналогичная участь постигла Ферстаппена – его Red Bull остановилась из-за неисправности силовой установки.
В заключительной стадии гонки Антонелли уверенно сохранял лидерство, несмотря на ошибку на 53-м круге, когда он заблокировал резину и потерял две секунды. Тем не менее, это не повлияло на итоговый результат.
Кими Антонелли финишировал первым, одержав дебютную победу в Формуле 1 и став вторым самым молодым победителем в истории чемпионата после Макса Ферстаппена. Джордж Расселл принес Mercedes второе место, обеспечив команде второй подряд дубль. Льюис Хэмилтон впервые поднялся на подиум в составе Ferrari, заняв третью позицию. Карлос Сайнс, финишировав девятым, принес Williams первые очки в этом сезоне.
Следующий этап чемпионата состоится через две недели на трассе в Сузуке, где борьба за титул продолжится.
Результаты Гран При Китая
|Пилот
|Команда
|Время
|Пит
|1. К.Антонелли
|Mercedes
|-
|1
|2. Д.Расселл
|Mercedes
|+5.515
|1
|3. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|+25.267
|1
|4. Ш.Леклер
|Ferrari
|+28.894
|1
|5. О.Берман
|Haas
|+57.268
|1
|6. П.Гасли
|Alpine
|+59.647
|1
|7. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|+80.588
|1
|8. А.Хаджар
|Red Bull
|+87.247
|2
|9. К.Сайнс
|Williams
|+1 круг
|1
|10. Ф.Колапинто
|Alpine
|+1 круг
|1
|11. Н.Хюлкенберг
|Audi
|+1 круг
|1
|12. А.Линдблад
|Racing Bulls
|+1 круг
|1
|13. В.Боттас
|Cadillac
|+1 круг
|1
|14. Э.Окон
|Haas
|+1 круг
|2
|15. С.Перес
|Cadillac
|+1 круг
|1
Лучший круг: Кими Антонелли (Mercedes) – 1:35.275 (53 круг).
Сходы и причины
|Пилот
|Команда
|Кругов
|Причина
|А.Элбон
|Williams
|0
|гидравлика / не стартовал
|Г.Бортолето
|Audi
|0
|мех.проблемы / не стартовал
|Л.Норрис
|McLaren
|0
|электрика / не стартовал
|О.Пиастри
|McLaren
|0
|электрика / не стартовал
|Л.Стролл
|Aston Martin
|10
|мех.проблемы
|Ф.Алонсо
|Aston Martin
|34
|мех.проблемы
|М.Ферстаппен
|Red Bull
|46
|мотор
Положение в чемпионате. Личный зачёт
|Пилот
|Страна
|Команда
|Очки
|1.
|Д.Расселл
|Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
|51
|2.
|К.Антонелли
|Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
|47
|3.
|Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari HP
|34
|4.
|Л.Хэмилтон
|Scuderia Ferrari HP
|33
|5.
|О.Берман
|TGR Haas F1 Team
|17
|6.
|Л.Норрис
|McLaren Mastercard F1 Team
|15
|7.
|П.Гасли
|BWT Alpine F1 Team
|9
|8.
|М.Ферстаппен
|Oracle Red Bull Racing
|8
|9.
|Л.Лоусон
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|8
|10.
|А.Линдблад
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|4
|11.
|А.Хаджар
|Oracle Red Bull Racing
|4
|12.
|О.Пиастри
|McLaren Mastercard F1 Team
|3
|13.
|К.Сайнс
|Atlassian Williams Racing
|2
|14.
|Г.Бортолето
|Audi Revolut F1 Team
|2
|15.
|Ф.Колапинто
|BWT Alpine F1 Team
|1
Кубок конструкторов
|Команда
|Мотор
|Очки
|Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
|Mercedes
|98
|Scuderia Ferrari HP
|Ferrari
|67
|McLaren Mastercard F1 Team
|Mercedes
|18
|TGR Haas F1 Team
|Ferrari
|17
|Oracle Red Bull Racing
|Red Bull Ford
|12
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|Red Bull Ford
|12
|BWT Alpine F1 Team
|Mercedes
|10
|Audi Revolut F1 Team
|Audi
|2
|Atlassian Williams Racing
|Mercedes
|2