Гран При Китая: Антонелли, Расселл и Хэмилтон
Гран При Китая Формулы 1: Кими Антонелли одержал первую победу, Mercedes оформил дубль, а Хэмилтон впервые на подиуме с Ferrari.
Иннокентий Петров
15.03.2026, 12:02·6 мин
Фото: F1news.ru

Гран При Китая стал ярким событием в начале сезона Формулы 1, несмотря на перемены в календаре, вызванные отменой этапов в Бахрейне и Джидде по причинам регионального конфликта. После этого расписание сократилось до трех гонок, а после этапа в Сузуке гонщиков ожидает пятинедельный перерыв.

Трасса в Шанхае принимала этап при сухой погоде: температура воздуха составляла +16…15°C, асфальт прогревался до +24…20°C. Гонка проходила в традиционном формате с субботним спринтом, где доминировали пилоты Mercedes. В квалификации к основной гонке Кими Антонелли установил новое достижение – в возрасте 19 лет, 6 месяцев и 18 дней он стал самым молодым обладателем поула в истории Формулы 1.

Стартовый ряд полностью заняли гонщики Mercedes, а за ними расположились Хэмилтон и Леклер (Ferrari), Пиастри и Норрис (McLaren). Макс Ферстаппен, испытывавший трудности с машиной, стартовал лишь с восьмой позиции.

Перед стартом сразу несколько команд столкнулись с техническими проблемами. Williams не смогла устранить утечку гидравлики на болиде Алекса Элбона, из-за чего он не вышел на старт. В McLaren пытались решить вопросы с электрикой на машине Ландо Норриса, а Audi обнаружила неисправность у Габриэля Бортолето. В результате четыре пилота – Элбон, Бортолето, Норрис и Пиастри – не приняли участия в гонке.

Компания Pirelli привезла на этап среднюю тройку составов шин: С2 (Hard), С3 (Medium), С4 (Soft). Новый асфальт оказался менее абразивным, однако износ шин, особенно на переднем левом колесе, по-прежнему играл ключевую роль. Пилоты выбрали разные стратегии по стартовым комплектам резины.


Старт гонки оказался напряженным – Хэмилтон сумел опередить обоих представителей Mercedes, а Берман выиграл четыре позиции. Ферстаппен, напротив, потерял шесть мест. На втором круге Антонелли вернул себе лидерство, обогнав Хэмилтона, а Расселл прошел Леклера.

Хаджар развернулся и был вынужден заехать в боксы для смены шин. Вскоре Расселл обогнал Хэмилтона, а гонщики Cadillac столкнулись между собой, однако стюарды не стали назначать наказание.

На десятом круге Лоусон, Ферстаппен и Сайнс отправились на пит-стоп, вскоре после чего на трассе появился автомобиль безопасности – Стролл остановился в первом повороте. Большая группа лидеров также провела пит-стопы.


После рестарта Антонелли сохранил лидерство, а в пелотоне началась активная борьба за позиции. Хэмилтон на протяжении нескольких кругов пытался атаковать Антонелли, но Кими смог удержать отрыв и увеличить преимущество.

Серия обгонов продолжилась: Берман обогнал Колапинто, Ферстаппен постепенно отыгрывал позиции. Лидеры – Антонелли, Расселл, Хэмилтон, Леклер – ехали плотной группой, однако Антонелли к середине дистанции обеспечил себе комфортное преимущество.


На 26-м круге завязалась напряженная борьба между Хэмилтоном, Леклером и Расселлом за места на подиуме. В этот момент Антонелли увеличил отрыв уже до 7,5 секунд. Вскоре произошел инцидент между Оконом и Колапинто, оба развернулись, но продолжили гонку. Окон получил 10-секундный штраф за столкновение.

Алонсо вынужден был сойти из-за проблем с вибрацией мотора, позднее аналогичная участь постигла Ферстаппена – его Red Bull остановилась из-за неисправности силовой установки.


В заключительной стадии гонки Антонелли уверенно сохранял лидерство, несмотря на ошибку на 53-м круге, когда он заблокировал резину и потерял две секунды. Тем не менее, это не повлияло на итоговый результат.

Кими Антонелли финишировал первым, одержав дебютную победу в Формуле 1 и став вторым самым молодым победителем в истории чемпионата после Макса Ферстаппена. Джордж Расселл принес Mercedes второе место, обеспечив команде второй подряд дубль. Льюис Хэмилтон впервые поднялся на подиум в составе Ferrari, заняв третью позицию. Карлос Сайнс, финишировав девятым, принес Williams первые очки в этом сезоне.


Следующий этап чемпионата состоится через две недели на трассе в Сузуке, где борьба за титул продолжится.

Результаты Гран При Китая

ПилотКомандаВремяПит
1. К.АнтонеллиMercedes-1
2. Д.РасселлMercedes+5.5151
3. Л.ХэмилтонFerrari+25.2671
4. Ш.ЛеклерFerrari+28.8941
5. О.БерманHaas+57.2681
6. П.ГаслиAlpine+59.6471
7. Л.ЛоусонRacing Bulls+80.5881
8. А.ХаджарRed Bull+87.2472
9. К.СайнсWilliams+1 круг1
10. Ф.КолапинтоAlpine+1 круг1
11. Н.ХюлкенбергAudi+1 круг1
12. А.ЛиндбладRacing Bulls+1 круг1
13. В.БоттасCadillac+1 круг1
14. Э.ОконHaas+1 круг2
15. С.ПересCadillac+1 круг1

Лучший круг: Кими Антонелли (Mercedes) – 1:35.275 (53 круг).

Сходы и причины

ПилотКомандаКруговПричина
А.ЭлбонWilliams0гидравлика / не стартовал
Г.БортолетоAudi0мех.проблемы / не стартовал
Л.НоррисMcLaren0электрика / не стартовал
О.ПиастриMcLaren0электрика / не стартовал
Л.СтроллAston Martin10мех.проблемы
Ф.АлонсоAston Martin34мех.проблемы
М.ФерстаппенRed Bull46мотор

Положение в чемпионате. Личный зачёт

ПилотСтранаКомандаОчки
1.Д.РасселлMercedes-AMG PETRONAS F1 Team51
2.К.АнтонеллиMercedes-AMG PETRONAS F1 Team47
3.Ш.ЛеклерScuderia Ferrari HP34
4.Л.ХэмилтонScuderia Ferrari HP33
5.О.БерманTGR Haas F1 Team17
6.Л.НоррисMcLaren Mastercard F1 Team15
7.П.ГаслиBWT Alpine F1 Team9
8.М.ФерстаппенOracle Red Bull Racing8
9.Л.ЛоусонVisa Cash App Racing Bulls F1 Team8
10.А.ЛиндбладVisa Cash App Racing Bulls F1 Team4
11.А.ХаджарOracle Red Bull Racing4
12.О.ПиастриMcLaren Mastercard F1 Team3
13.К.СайнсAtlassian Williams Racing2
14.Г.БортолетоAudi Revolut F1 Team2
15.Ф.КолапинтоBWT Alpine F1 Team1

Кубок конструкторов

КомандаМоторОчки
Mercedes-AMG PETRONAS F1 TeamMercedes98
Scuderia Ferrari HPFerrari67
McLaren Mastercard F1 TeamMercedes18
TGR Haas F1 TeamFerrari17
Oracle Red Bull RacingRed Bull Ford12
Visa Cash App Racing Bulls F1 TeamRed Bull Ford12
BWT Alpine F1 TeamMercedes10
Audi Revolut F1 TeamAudi2
Atlassian Williams RacingMercedes2

