Гран При Китая: Антонелли, Расселл и Хэмилтон

Гран При Китая стал ярким событием в начале сезона Формулы 1, несмотря на перемены в календаре, вызванные отменой этапов в Бахрейне и Джидде по причинам регионального конфликта. После этого расписание сократилось до трех гонок, а после этапа в Сузуке гонщиков ожидает пятинедельный перерыв.

Трасса в Шанхае принимала этап при сухой погоде: температура воздуха составляла +16…15°C, асфальт прогревался до +24…20°C. Гонка проходила в традиционном формате с субботним спринтом, где доминировали пилоты Mercedes. В квалификации к основной гонке Кими Антонелли установил новое достижение – в возрасте 19 лет, 6 месяцев и 18 дней он стал самым молодым обладателем поула в истории Формулы 1.

Стартовый ряд полностью заняли гонщики Mercedes, а за ними расположились Хэмилтон и Леклер (Ferrari), Пиастри и Норрис (McLaren). Макс Ферстаппен, испытывавший трудности с машиной, стартовал лишь с восьмой позиции.

Перед стартом сразу несколько команд столкнулись с техническими проблемами. Williams не смогла устранить утечку гидравлики на болиде Алекса Элбона, из-за чего он не вышел на старт. В McLaren пытались решить вопросы с электрикой на машине Ландо Норриса, а Audi обнаружила неисправность у Габриэля Бортолето. В результате четыре пилота – Элбон, Бортолето, Норрис и Пиастри – не приняли участия в гонке.

Компания Pirelli привезла на этап среднюю тройку составов шин: С2 (Hard), С3 (Medium), С4 (Soft). Новый асфальт оказался менее абразивным, однако износ шин, особенно на переднем левом колесе, по-прежнему играл ключевую роль. Пилоты выбрали разные стратегии по стартовым комплектам резины.



Старт гонки оказался напряженным – Хэмилтон сумел опередить обоих представителей Mercedes, а Берман выиграл четыре позиции. Ферстаппен, напротив, потерял шесть мест. На втором круге Антонелли вернул себе лидерство, обогнав Хэмилтона, а Расселл прошел Леклера.

Хаджар развернулся и был вынужден заехать в боксы для смены шин. Вскоре Расселл обогнал Хэмилтона, а гонщики Cadillac столкнулись между собой, однако стюарды не стали назначать наказание.

На десятом круге Лоусон, Ферстаппен и Сайнс отправились на пит-стоп, вскоре после чего на трассе появился автомобиль безопасности – Стролл остановился в первом повороте. Большая группа лидеров также провела пит-стопы.



После рестарта Антонелли сохранил лидерство, а в пелотоне началась активная борьба за позиции. Хэмилтон на протяжении нескольких кругов пытался атаковать Антонелли, но Кими смог удержать отрыв и увеличить преимущество.

Серия обгонов продолжилась: Берман обогнал Колапинто, Ферстаппен постепенно отыгрывал позиции. Лидеры – Антонелли, Расселл, Хэмилтон, Леклер – ехали плотной группой, однако Антонелли к середине дистанции обеспечил себе комфортное преимущество.



На 26-м круге завязалась напряженная борьба между Хэмилтоном, Леклером и Расселлом за места на подиуме. В этот момент Антонелли увеличил отрыв уже до 7,5 секунд. Вскоре произошел инцидент между Оконом и Колапинто, оба развернулись, но продолжили гонку. Окон получил 10-секундный штраф за столкновение.

Алонсо вынужден был сойти из-за проблем с вибрацией мотора, позднее аналогичная участь постигла Ферстаппена – его Red Bull остановилась из-за неисправности силовой установки.



В заключительной стадии гонки Антонелли уверенно сохранял лидерство, несмотря на ошибку на 53-м круге, когда он заблокировал резину и потерял две секунды. Тем не менее, это не повлияло на итоговый результат.

Кими Антонелли финишировал первым, одержав дебютную победу в Формуле 1 и став вторым самым молодым победителем в истории чемпионата после Макса Ферстаппена. Джордж Расселл принес Mercedes второе место, обеспечив команде второй подряд дубль. Льюис Хэмилтон впервые поднялся на подиум в составе Ferrari, заняв третью позицию. Карлос Сайнс, финишировав девятым, принес Williams первые очки в этом сезоне.



Следующий этап чемпионата состоится через две недели на трассе в Сузуке, где борьба за титул продолжится.

Результаты Гран При Китая

Пилот Команда Время Пит 1. К.Антонелли Mercedes - 1 2. Д.Расселл Mercedes +5.515 1 3. Л.Хэмилтон Ferrari +25.267 1 4. Ш.Леклер Ferrari +28.894 1 5. О.Берман Haas +57.268 1 6. П.Гасли Alpine +59.647 1 7. Л.Лоусон Racing Bulls +80.588 1 8. А.Хаджар Red Bull +87.247 2 9. К.Сайнс Williams +1 круг 1 10. Ф.Колапинто Alpine +1 круг 1 11. Н.Хюлкенберг Audi +1 круг 1 12. А.Линдблад Racing Bulls +1 круг 1 13. В.Боттас Cadillac +1 круг 1 14. Э.Окон Haas +1 круг 2 15. С.Перес Cadillac +1 круг 1

Лучший круг: Кими Антонелли (Mercedes) – 1:35.275 (53 круг).

Сходы и причины

Пилот Команда Кругов Причина А.Элбон Williams 0 гидравлика / не стартовал Г.Бортолето Audi 0 мех.проблемы / не стартовал Л.Норрис McLaren 0 электрика / не стартовал О.Пиастри McLaren 0 электрика / не стартовал Л.Стролл Aston Martin 10 мех.проблемы Ф.Алонсо Aston Martin 34 мех.проблемы М.Ферстаппен Red Bull 46 мотор

Положение в чемпионате. Личный зачёт

Пилот Страна Команда Очки 1. Д.Расселл Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 51 2. К.Антонелли Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 47 3. Ш.Леклер Scuderia Ferrari HP 34 4. Л.Хэмилтон Scuderia Ferrari HP 33 5. О.Берман TGR Haas F1 Team 17 6. Л.Норрис McLaren Mastercard F1 Team 15 7. П.Гасли BWT Alpine F1 Team 9 8. М.Ферстаппен Oracle Red Bull Racing 8 9. Л.Лоусон Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 8 10. А.Линдблад Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 4 11. А.Хаджар Oracle Red Bull Racing 4 12. О.Пиастри McLaren Mastercard F1 Team 3 13. К.Сайнс Atlassian Williams Racing 2 14. Г.Бортолето Audi Revolut F1 Team 2 15. Ф.Колапинто BWT Alpine F1 Team 1

