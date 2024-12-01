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Гран При Катара: команды на старте

Сегодняшний результат квалификации Grand Prix в Монреале принес неожиданные сюрпризы. Лидером стал гонщик Джордж Расселл из команды Mercedes, показавший время 1:20.575. На втором месте оказался пилот Макс Ферстаппен из Red Bull с результатом 1:20.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.12.2024, 02:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодняшний результат квалификации Grand Prix в Монреале принес неожиданные сюрпризы. Лидером стал гонщик Джордж Расселл из команды Mercedes, показавший время 1:20.575.

На втором месте оказался пилот Макс Ферстаппен из Red Bull с результатом 1:20.520, однако ему было присвоено штрафное время за инцидент в квалификации, потеряв 1 место в стартовом гриде.

Третье место занял гонщик Ландо Норрис из команды McLaren с отставанием + 0.252, его время - 1:20.772.

На четвертой строчке расположился Оскар Пиастри из McLaren с результатом 1:20.829, его отставание составило + 0.309.

Пятую позицию занял гонщик Шарль Леклер из команды Ferrari со временем 1:20.852, его отставание - + 0.332.

Шестое место занял Льюис Хэмилтон из Mercedes с результатом 1:21.011, отставание составило + 0.491.

Седьмую позицию занял гонщик Карлос Сайнс из команды Ferrari со временем 1:21.041, его отставание - + 0.521.

Восьмое место занял Фернандо Алонсо из Aston Martin с результатом 1:21.251, его отставание составило + 0.731.

Девятую строчку занял гонщик Серхио Перес из Red Bull с временем 1:21.425, отставание - + 0.905.

Закрывает топ-10 гонщик Кевин Магнуссен из команды Haas с результатом 1:21.500, его отставание - + 0.980.

Таким образом, стартовый грид обещает интересные поединки на трассе в Монреале.

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