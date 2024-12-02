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Гран-при Катара: Реакции на прошедшую гонку

Подводя итоги гонки в Катаре, директор Pirelli Motorsport Марио Изола отметил, что было очень много работы в этот уик-энд. В гонке произошло два прокола шин - на Ferrari Карлоса Сайнса и на Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.12.2024, 01:52·3 мин
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Фото: F1news.ru

Подводя итоги гонки в Катаре, директор Pirelli Motorsport Марио Изола отметил, что было очень много работы в этот уик-энд. В гонке произошло два прокола шин - на Ferrari Карлоса Сайнса и на Mercedes Льюиса Хэмилтона. Представители Pirelli проведут детальный анализ повреждений шин и проверят состояние других шин. Также будет проведена проверка нагрузок, которым подвергалась резина. По словам Изолы, трасса в Катаре отличается необычными характеристиками, и износ шин может достигнуть предельного уровня.

Гонщик команды Oracle Red Bull Racing Макс Ферстаппен выразил радость по поводу победы и отметил, что было очень весело гонять на этой трассе. Он также отметил, что команда проделала отличную работу, чтобы изменить ситуацию за один день и достигнуть успеха.

Пилот Scuderia Ferrari Шарль Леклер выразил свою радость за второе место и отметил, что они с командой смогли отыграть несколько очков у McLaren. Он также отметил, что борьба за позиции в Кубке конструкторов будет продолжаться до последней гонки в Абу-Даби.

Представитель команды McLaren Formula 1 Team Оскар Пиастри поделился своими впечатлениями от гонки и отметил, что было сложно приблизиться к соперникам из-за одинакового темпа. Он также выразил надежду на успешную завершающую гонку в Абу-Даби.

Представитель Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Джордж Расселл отметил, что им не хватало темпа в гонке, и они планируют разобраться, почему так произошло. Он также выразил надежду на лучший результат в следующей гонке в Абу-Даби.

Пилот BWT Alpine F1 Team Пьер Гасли выразил радость за команду и отметил, что они показали отличный темп и смогли избежать неприятностей. Он также выразил надежду на хороший результат в финальной гонке в Абу-Даби.

Пилот MoneyGram Haas F1 Team Кевин Магнуссен выразил своё разочарование из-за выезда автомобиля, который испортил его день. Он также поделился надеждой на лучший результат в следующей гонке.

Представитель Visa Cash App RB Formula One Team Юки Цунода отметил, что было сложно в гонке из-за отсутствия темпа у машины. Он также выразил надежду на лучший результат в следующей гонке в Абу-Даби.

Пилот Williams Racing Алекс Элбон также поделился своими впечатлениями от гонки и отметил, что было сложно сражаться из-за недостатка темпа у машины. Он выразил надежду на лучший результат в следующей гонке.

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