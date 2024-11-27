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Гран-при Катара: Нововведения на трассе и одна зона DRS

Накануне старта Гран При Катара, в международной автомобильной федерации (FIA) сообщили об изменениях, которые произошли на трассе Лосаил. В частности, было подтверждено новое расположение единственной зоны DRS.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.11.2024, 19:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Накануне старта Гран При Катара, в международной автомобильной федерации (FIA) сообщили об изменениях, которые произошли на трассе Лосаил. В частности, было подтверждено новое расположение единственной зоны DRS.

Согласно информации, в этом году по сравнению с предыдущим сезоном, за пределами трассы установлены гравийные зоны безопасности шириной два метра на выезде из первого, второго, третьего, четвертого, пятого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого поворотов. Также была уменьшена высота поребриков на этих участках, а также на въезде и выезде из двенадцатого поворота.

Белая линия на трассе на выезде из первого, второго, третьего, четвертого, пятого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого поворотов, а также на въезде и выезде из двенадцатого, была перемещена на полтора метра ближе к гравийной зоне безопасности.

На данный момент на трассе в Катаре действует лишь одна зона использования DRS. Точка, в которой производится измерение дистанции между машинами, находится через 40 метров после пятнадцатого поворота, а точка активации системы DRS находится через 305 метров после шестнадцатого поворота.

Источник

FIA (161)

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