Гонка в Канаде: Расстановка на старте

Вчера на трассе Формулы 1 состоялись квалификационные заезды, где лучшее время показал Джордж Расселл из команды Mercedes, показав результат в 1:12.000. Это было великолепное выступление от гонщика.

На втором месте оказался пилот из Red Bull - Макс Ферстаппен, также показавший время 1:12.000, отстав от лидера на 0.000 секунд. Крайне напряженная борьба за первое место.

На третьем месте расположился Ландо Норрис из команды McLaren, который продемонстрировал результат 1:12.021. Разница между ним и лидером составила 0.021 секунды.

Замыкает первую пятерку гонщик из RB - Даниэль Риккардо, показавший время 1:12.178. Его отставание от первого места составило 0.178 секунды.

Неудачно выступил Фернандо Алонсо из Aston Martin, занявший 14-ю позицию с результатом 1:12.228, отстав на 0.228 от лидера.

Лидер чемпионата, Льюис Хэмилтон из Mercedes, показал 7-ое время - 1:12.280. Он уступил лидеру 0.280 секунды.

На восьмом месте расположился Юки Цунода из RB, показавший время 1:12.414. Он уступил ведущему гонщику 0.414 секунды.

Лэнс Стролл из Aston Martin продемонстрировал результат 1:12.701 и занял 9-ую позицию. Разница между ним и первым местом составила 0.701 секунду.

Алекс Элбон из Williams замкнул первую десятку лучших, показав результат 1:12.796. Он уступил лидеру 0.796 секунды.

Хорошие результаты показали Шарль Леклер и Карлос Сайнс из команды Ferrari, занявшие 11-е и 12-е места со временем 1:12.691 и 1:12.728 соответственно.

Логан Сарджент из Williams и Кевин Магнуссен из Haas также показали себя с хорошей стороны, заняв 13-ю и 14-ю строчки с результатами 1:12.736 и 1:12.916.

В заключительной пятерке оказались Пьер Гасли из Alpine и Серхио Перес из Red Bull, показавшие результаты 1:12.940 и 1:13.326.

На предпоследнем месте расположился Валттери Боттас из Sauber с результатом 1:13.366. А закрыл список гонщиков Нико Хюлкенберг из Haas, показавший время 1:13.978.

Гуаньюй Чжоу из Sauber и Эстебан Окон из Alpine замыкают список участников, показав результаты 1:14.292 и 1:13.435 (с пятью штрафными местами за инцидент в Гран-при Монако) соответственно.