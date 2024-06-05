Главная Новости FIA Пресс-конференции на Гран При Канады: расписание
Новости

Пресс-конференции на Гран При Канады: расписание

Согласно заявлению FIA, опубликованному сегодня, на предстоящей Гонке в Канаде пройдут официальные пресс-конференции с участием нескольких ключевых участников чемпионата мира по автогонкам.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.06.2024, 23:01·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Согласно заявлению FIA, опубликованному сегодня, на предстоящей Гонке в Канаде пройдут официальные пресс-конференции с участием нескольких ключевых участников чемпионата мира по автогонкам.

Первый этап пресс-мероприятий намечен на четверг, на котором посетят шестеро гонщиков. Среди них будут Пьер Гасли из команды Alpine, Лэнс Стролл из Aston Martin, Нико Хюлкенберг из Haas, Оскар Пиастри из McLaren, Льюис Хэмилтон представляющий Mercedes и Серхио Перес из Red Bull.

В пятницу же прессе будут доступны представители команд, которые ответят на вопросы журналистов. Среди них: Майк Крак из Aston Martin, Айо Комацу из Haas, Андреа Стелла из McLaren и Джеймс Ваулз из Williams.

И, наконец, в выходные дни – в субботу и воскресенье – на связь с прессой выйдет три лучших участника последнего этапа.

Источник

FIA (63)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация