Пресс-конференции на Гран При Канады: расписание

Согласно заявлению FIA, опубликованному сегодня, на предстоящей Гонке в Канаде пройдут официальные пресс-конференции с участием нескольких ключевых участников чемпионата мира по автогонкам.

Первый этап пресс-мероприятий намечен на четверг, на котором посетят шестеро гонщиков. Среди них будут Пьер Гасли из команды Alpine, Лэнс Стролл из Aston Martin, Нико Хюлкенберг из Haas, Оскар Пиастри из McLaren, Льюис Хэмилтон представляющий Mercedes и Серхио Перес из Red Bull.

В пятницу же прессе будут доступны представители команд, которые ответят на вопросы журналистов. Среди них: Майк Крак из Aston Martin, Айо Комацу из Haas, Андреа Стелла из McLaren и Джеймс Ваулз из Williams.

И, наконец, в выходные дни – в субботу и воскресенье – на связь с прессой выйдет три лучших участника последнего этапа.