Гран-При Канады: Что ждать от этапа

Канадский этап любим всеми. Гонщики, болельщики, зрители - все в ожидании. В дни Гран При Монреаль оживает, становясь, словно один большой уютный автодром, частью захватывающего спортивного события.

По действующему контракту автодром имени Жиля Вильнёва должен принимать Гран При до 2029 года включительно. Однако из-за пандемии в 2020 и 2021 годах гонки не прошли, поэтому они запланированы и на 2030 и 2031 годы.

Канадский этап, с его элементом непредсказуемости, прервёт серию европейских Гран При, добавив ярких впечатлений после прошлых гонок в Имоле и Монако.

Фото: F1news.ru

В 2002 году «стену чемпионов» на канадской трассе сдвинули на метр дальше, что уменьшило количество аварий. Однако это лишило гонщиков возможности оставить свой «автограф» на ней. Но каждый уик-энд – своя история, посмотрим, что принесёт нам этот год.

Несмотря на неровное покрытие трассы в Канаде, новые машины, соответствующие регламенту 2022 года, готовы чувствовать каждую кочку. Появление нового асфальта не гарантирует гладкой гонки, но, возможно, немного улучшит ситуацию.

Гонки в Канаде бывают неоднозначными, иногда даже не слишком зрелищными, из-за специфики старта быстрых и медленных машин. Однако именно такие моменты делают этот этап интересным и непредсказуемым.

Фото: F1news.ru

Старая полустационарная трасса между барьерами на острове, в Канаде, всегда приносит свои сюрпризы. Непредсказуемая погода, непривычные настройки и даже лесные сурки, следящие за гонками, добавляют уникальности и вызова гонщикам, готовым победить.

После Канады нас ждут семь европейских этапов, которые определят победителя текущего сезона. Хотя Ферстаппен и Red Bull кажутся непробиваемыми, команды уже начинают подготовку к следующему сезону, испытывая новые наработки и стратегии.