Гран При Италии: Стартовая решетка

Лидером среди гонщиков стал Ландо Норрис, представляющий команду McLaren, показав результат в 1:19.327. Он продемонстрировал отличную форму на трассе.

На втором месте расположился Оскар Пиастри из той же команды McLaren, уступив лидеру лишь 0.109 секунды, его время - 1:19.436.

Третью строчку занял Джордж Расселл из Mercedes, показав результат 1:19.440, отстав на 0.113 от первого места.

В первой пятерке также оказались Шарль Леклер из Ferrari и Карлос Сайнс из той же команды. Их результаты: 1:19.461 (+ 0.134) и 1:19.467 (+ 0.140) соответственно.

Льюис Хэмилтон из Mercedes и Макс Ферстаппен из Red Bull оказались на шестом и седьмом местах. Их результаты: 1:19.513 (+ 0.186) и 1:20.022 (+ 0.695).

Далее идут Серхио Перес из Red Bull и Алекс Элбон из Williams, а замыкает топ-10 Нико Хюлкенберг из Haas. Их результаты: 1:20.062 (+ 0.735), 1:20.299 (+ 0.972) и 1:20.339 (+ 1.012) соответственно.

Следующие позиции заняли Фернандо Алонсо из Aston Martin и Даниэль Риккардо из RB, показав результаты 1:20.421 и 1:20.479.

Среди других гонщиков важно отметить Пьера Гасли из Alpine и Эстебана Окона из той же команды. Их результаты: 1:20.738 и 1:20.766.

На последних позициях оказались Юки Цунода из RB, Лэнс Стролл из Aston Martin, Франко Колапинто из Williams, Валттери Боттас из Sauber и Гуаньюй Чжоу, также из Sauber. Их результаты: 1:20.945, 1:21.013 (+ 1.184), 1:21.061, 1:21.101 и 1:21.445.