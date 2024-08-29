Гран-при Италии: круговые достижения

На Гран При Нидерландов картина становится яснее. У Макса Ферстаппена уже 200 стартов, что является важным событием в его карьере. Aston Martin в свою очередь сумела заработать очки в 60 Гран При.

Что ожидать на Гран При Италии? У Джорджа Расселла есть шанс заработать 600 очков, если финиширует на пятой позиции. Серхио Перес может преодолеть отметку в 400 кругов лидирования, достаточно продержавшись на первом месте 12 кругов. Лэнс Стролл может получить 300 очков, если финиширует шестым. Оскар Пиастре предстоит набрать 300 очков, чтобы победить в гонке. Кевин Магнуссен может заслужить 200 очков при финише на пятой строчке. Юки Цунода имеет шанс на 100 очков, если финиширует на втором месте. И еще ожидается 100 кругов лидирования от Эстебана Окона при пролидировании 34 кругов.

В разделе "Шасси" можно увидеть, что команда Mercedes может получить целых 7500 очков, если заработает 1,5 очка. Aston Martin готовится выиграть 500 очков, если наберет 14 очков. У Haas F1 появляется шанс на 300 очков, если заработает 24 очка, Команда Ferrari может добавить в свой актив 90 хет-триков, если выполнит требования.

В разделе "Страны" отмечается, что немецкие пилоты могут заработать 11000 кругов лидирования, додержавшись в лидерах 5 кругов. Американская команда надеется на 1000 очков, если Логан Сарджент финиширует десятым. Датский гонщик, Кевин Магнуссен, может добавить в свой счет 200 очков, финишировав на пятом месте.

Ситуация остается напряженной, и фанаты с нетерпением ждут стартов следующих традиционных гонок. Следите за обновлениями на нашем портале!