"Мы нашли хорошую настройку и добились успеха."

Марио Изола, руководитель автоспортивного подразделения Pirelli, отметил, что Гран При Италии в Монце было настоящим зрелищем для болельщиков. Он поздравил Шарля Леклера и команду Ferrari с победой, которая была очень эмоциональной.

В гонке произошло множество борьбы на трассе, обгоны, и разные стратегии пит-стопов. Большинство команд выбрало два комплекта жёстких шин, чтобы иметь возможность использовать различные сценарии.

Контроль над гранулированием шин стал важным моментом гонки, и это зависело от состояния трассы и способности пилотов управлять шинами. Изола подчеркнул, что у команды не было достаточно данных для полной оценки работы самых жёстких шин на новом покрытии трассы.

Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari, подчеркнул, что они были немного расстроены после квалификации, но гонка прошла отлично. Он отметил, что в этом сезоне команда смогла решить проблему износа шин на дистанции гонки, и это стало их преимуществом.

Вассёр отметил, что шины на их машине работали стабильно, и пилоты хорошо контролировали температуру резины. Он выразил радость и гордость за команду.

Шарль Леклер, победитель Гран При Италии, поделился своей радостью от победы. Он отметил, что выиграть эту гонку второй раз было таким же эмоциональным и важным, как и в 2019 году. Леклер выразил благодарность тиффози за их поддержку.

Он признал, что не знает, сможет ли команда бороться за победы на других трассах, но он очень надеется на хороший результат в Баку.

Другие команды, такие как McLaren, Mercedes-AMG, Red Bull, Williams, Alpine, и Haas также поделились своими комментариями по результатам гонки и выразили свои планы на будущие гонки. Некоторые команды отметили улучшение темпа и работу с шинами, в то время как другие признали, что им не хватает скорости и им предстоит продолжать работу над улучшением машины. Все команды выразили свою готовность бороться в следующих гонках и надеются на лучшие результаты.