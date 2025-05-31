Гран При Испании: Пол Пиастри — "Это было невероятно важно для меня".

Сегодня в Барселоне царит солнечная погода. Температура воздуха достигает +29°C, а температура асфальта на трассе колеблется в районе 48-45°C.

Результаты гонки в Барселоне напрямую зависят от выступления на квалификации, хотя на этот раз причина не в том, что на испанской трассе сложно обгонять.

Хотя обогнать возможно, но трасса в Барселоне так точно расставляет машины по скорости в квалификации, что порядок практически не меняется в ходе гонки. Интересный факт: за последние восемь лет победитель гонки в Барселоне семь раз становился чемпионом мира. В 2021 году эту традицию нарушил Льюис Хэмилтон, а титул чемпиона достался Максу Ферстаппену.

На тренировках в пятницу и субботу лучшие результаты показал Оскар Пиастри. В этот уик-энд вступили в силу новые жёсткие тесты FIA, которые ограничили гибкость передних антикрыльев, повлияв на баланс сил.

Компания Pirelli привезла на гонку самые жёсткие компаунды: С1 в качестве Hard, С2 – Medium и С3 – Soft. На раскалённом асфальте испанской трассы даже мягкие шины не могли обеспечить должного сцепления.

В первом сеансе квалификации все вышли на Soft шинах. Первое место занял Пиастри, установив результат 1:12.551.

Во время второй попытки у Колапинто возникли проблемы с машиной, и он остановился на выезде из пит-лейна. Вторую попытку Пиастри прервал, но его результат остался лучшим. Дальше в борьбе не пошли Хюлкенберг, Окон, Сайнс, Колапинто и Цунода.

Во втором сеансе Пиастри продолжил диктовать темп, установив новый ориентир – 1:11.998. Лучшее время после него показал Ландо Норрис, уступивший шесть сотых. Остальные отстали более чем на три десятых.

В заключительной сессии Норрис показал лучшее время в первой попытке – 1:11.819. Во второй попытке Пиастри улучшил результат, проехав круг на 1:11.546.

Оскар Пиастри стал обладателем поула в гонке в Барселоне, завоевав четвёртый поул в этом сезоне. Второе место занял Ландо Норрис, и впервые с 1998 года McLaren занимает первую строку стартового ряда на Гран При в Барселоне.

С третьего ряда стартуют Ферстаппен и Расселл, со второго – Хэмилтон и Антонелли.

Результаты квалификации