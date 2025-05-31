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Гран При Испании: Пол Пиастри — "Это было невероятно важно для меня".

Квалификация Гран При Испании: Победитель и лидер гонки O. Пиастри, Норрис второй, Ферстаппен третий. Результаты и динамика трассы.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.05.2025, 18:22·4 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня в Барселоне царит солнечная погода. Температура воздуха достигает +29°C, а температура асфальта на трассе колеблется в районе 48-45°C.

Результаты гонки в Барселоне напрямую зависят от выступления на квалификации, хотя на этот раз причина не в том, что на испанской трассе сложно обгонять.

Хотя обогнать возможно, но трасса в Барселоне так точно расставляет машины по скорости в квалификации, что порядок практически не меняется в ходе гонки. Интересный факт: за последние восемь лет победитель гонки в Барселоне семь раз становился чемпионом мира. В 2021 году эту традицию нарушил Льюис Хэмилтон, а титул чемпиона достался Максу Ферстаппену.

На тренировках в пятницу и субботу лучшие результаты показал Оскар Пиастри. В этот уик-энд вступили в силу новые жёсткие тесты FIA, которые ограничили гибкость передних антикрыльев, повлияв на баланс сил.

Компания Pirelli привезла на гонку самые жёсткие компаунды: С1 в качестве Hard, С2 – Medium и С3 – Soft. На раскалённом асфальте испанской трассы даже мягкие шины не могли обеспечить должного сцепления.

В первом сеансе квалификации все вышли на Soft шинах. Первое место занял Пиастри, установив результат 1:12.551.

Во время второй попытки у Колапинто возникли проблемы с машиной, и он остановился на выезде из пит-лейна. Вторую попытку Пиастри прервал, но его результат остался лучшим. Дальше в борьбе не пошли Хюлкенберг, Окон, Сайнс, Колапинто и Цунода.

Во втором сеансе Пиастри продолжил диктовать темп, установив новый ориентир – 1:11.998. Лучшее время после него показал Ландо Норрис, уступивший шесть сотых. Остальные отстали более чем на три десятых.

В заключительной сессии Норрис показал лучшее время в первой попытке – 1:11.819. Во второй попытке Пиастри улучшил результат, проехав круг на 1:11.546.

Оскар Пиастри стал обладателем поула в гонке в Барселоне, завоевав четвёртый поул в этом сезоне. Второе место занял Ландо Норрис, и впервые с 1998 года McLaren занимает первую строку стартового ряда на Гран При в Барселоне.

С третьего ряда стартуют Ферстаппен и Расселл, со второго – Хэмилтон и Антонелли.

Результаты квалификации

ПилотКоманда1 сессия2 сессия3 сессия
1. О.ПиастриMcLaren11:12.551611:11.998611:11.5466
2. Л.НоррисMcLaren31:12.799621:12.056621:11.7556
3. М.ФерстаппенRed Bull21:12.798331:12.358631:11.8486
4. Д.РасселлMercedes41:12.806341:12.407641:11.8486
5. Л.ХэмилтонFerrari111:13.058651:12.447651:12.0456
6. К.АнтонеллиMercedes51:12.815691:12.585661:12.1116
7. Ш.ЛеклерFerrari61:13.014571:12.495671:12.1316
8. П.ГаслиAlpine131:13.0816101:12.611681:12.1996
9. А.ХаджарRacing Bulls151:13.139661:12.461691:12.2526
10. Ф.АлонсоAston Martin141:13.102581:12.5236101:12.2846
11. А.ЭлбонWilliams91:13.044111:12.6416
12. Г.БортолетоSauber101:13.045121:12.7566
13. Л.ЛоусонRacing Bulls81:13.039131:12.7636
14. Л.СтроллAston Martin71:13.038141:13.0586
15. О.БерманHaas121:13.074151:13.3156
16. Н.ХюлкенбергSauber161:13.1906
17. Э.ОконHaas171:13.2016
18. К.СайнсWilliams181:13.2036
19. Ф.КолапинтоAlpine191:13.3347
20. Ю.ЦунодаRed Bull201:13.3856

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