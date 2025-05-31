Гран При Испании: Пол Пиастри — "Это было невероятно важно для меня".

Сегодня в Барселоне царит солнечная погода. Температура воздуха достигает +29°C, а температура асфальта на трассе колеблется в районе 48-45°C.
Результаты гонки в Барселоне напрямую зависят от выступления на квалификации, хотя на этот раз причина не в том, что на испанской трассе сложно обгонять.
Хотя обогнать возможно, но трасса в Барселоне так точно расставляет машины по скорости в квалификации, что порядок практически не меняется в ходе гонки. Интересный факт: за последние восемь лет победитель гонки в Барселоне семь раз становился чемпионом мира. В 2021 году эту традицию нарушил Льюис Хэмилтон, а титул чемпиона достался Максу Ферстаппену.
На тренировках в пятницу и субботу лучшие результаты показал Оскар Пиастри. В этот уик-энд вступили в силу новые жёсткие тесты FIA, которые ограничили гибкость передних антикрыльев, повлияв на баланс сил.
Компания Pirelli привезла на гонку самые жёсткие компаунды: С1 в качестве Hard, С2 – Medium и С3 – Soft. На раскалённом асфальте испанской трассы даже мягкие шины не могли обеспечить должного сцепления.
В первом сеансе квалификации все вышли на Soft шинах. Первое место занял Пиастри, установив результат 1:12.551.
Во время второй попытки у Колапинто возникли проблемы с машиной, и он остановился на выезде из пит-лейна. Вторую попытку Пиастри прервал, но его результат остался лучшим. Дальше в борьбе не пошли Хюлкенберг, Окон, Сайнс, Колапинто и Цунода.
Во втором сеансе Пиастри продолжил диктовать темп, установив новый ориентир – 1:11.998. Лучшее время после него показал Ландо Норрис, уступивший шесть сотых. Остальные отстали более чем на три десятых.
В заключительной сессии Норрис показал лучшее время в первой попытке – 1:11.819. Во второй попытке Пиастри улучшил результат, проехав круг на 1:11.546.
Оскар Пиастри стал обладателем поула в гонке в Барселоне, завоевав четвёртый поул в этом сезоне. Второе место занял Ландо Норрис, и впервые с 1998 года McLaren занимает первую строку стартового ряда на Гран При в Барселоне.
С третьего ряда стартуют Ферстаппен и Расселл, со второго – Хэмилтон и Антонелли.
Результаты квалификации
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|1. О.Пиастри
|McLaren
|1
|1:12.551
|6
|1
|1:11.998
|6
|1
|1:11.546
|6
|2. Л.Норрис
|McLaren
|3
|1:12.799
|6
|2
|1:12.056
|6
|2
|1:11.755
|6
|3. М.Ферстаппен
|Red Bull
|2
|1:12.798
|3
|3
|1:12.358
|6
|3
|1:11.848
|6
|4. Д.Расселл
|Mercedes
|4
|1:12.806
|3
|4
|1:12.407
|6
|4
|1:11.848
|6
|5. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|11
|1:13.058
|6
|5
|1:12.447
|6
|5
|1:12.045
|6
|6. К.Антонелли
|Mercedes
|5
|1:12.815
|6
|9
|1:12.585
|6
|6
|1:12.111
|6
|7. Ш.Леклер
|Ferrari
|6
|1:13.014
|5
|7
|1:12.495
|6
|7
|1:12.131
|6
|8. П.Гасли
|Alpine
|13
|1:13.081
|6
|10
|1:12.611
|6
|8
|1:12.199
|6
|9. А.Хаджар
|Racing Bulls
|15
|1:13.139
|6
|6
|1:12.461
|6
|9
|1:12.252
|6
|10. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|14
|1:13.102
|5
|8
|1:12.523
|6
|10
|1:12.284
|6
|11. А.Элбон
|Williams
|9
|1:13.044
|11
|1:12.641
|6
|12. Г.Бортолето
|Sauber
|10
|1:13.045
|12
|1:12.756
|6
|13. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|8
|1:13.039
|13
|1:12.763
|6
|14. Л.Стролл
|Aston Martin
|7
|1:13.038
|14
|1:13.058
|6
|15. О.Берман
|Haas
|12
|1:13.074
|15
|1:13.315
|6
|16. Н.Хюлкенберг
|Sauber
|16
|1:13.190
|6
|17. Э.Окон
|Haas
|17
|1:13.201
|6
|18. К.Сайнс
|Williams
|18
|1:13.203
|6
|19. Ф.Колапинто
|Alpine
|19
|1:13.334
|7
|20. Ю.Цунода
|Red Bull
|20
|1:13.385
|6