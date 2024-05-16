Гран-при "Эмилии-Романьи": Описание трассы и статистика

В 2024 году в Имоле состоится FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA-ROMAGNA. Гонка пройдет на трассе имени Энцо и Дино Феррари с длиной круга 4909 метров и общей дистанцией 309.049 километров. Даты проведения мероприятия - 17-19 мая 2024 года.

Имола - небольшой городок на севере Италии, известный своими связями с автоспортом. Здесь расположены заводы Ferrari, Lamborghini и Maserati. В 1950 году город приступил к строительству автодрома, который стал местом проведения гонок на мотоциклах и автомобилях. Для получения поддержки Ferrari трасса была переименована в честь сына основателя компании - Дино Феррари.

В прошлом году гран при в Имоле не состоялся из-за наводнения в регионе. Однако в 2024 году он возвращается в календарь. Трасса в Имоле является типичной трассой "разгон-торможение". Гонщики сталкиваются с множеством поворотов и шикан, требующих хорошей аэродинамики и эффективной работы с резиной. Пит-лейн на трассе имеет самую большую длину среди всех трасс Формулы 1 2024 года - 528 метров.

На прошлогоднем этапе в Имоле победу одержал Макс Ферстаппен на Red Bull. Он также выиграл квалификацию и спринт. Все этапы Гран При Эмилии-Романьи 2022 года прошли при облачной погоде с переменными условиями трассы.

В текущем сезоне Формулы 1 в Имоле не будет проводиться субботний спринт. Гонка будет проходить в традиционном формате. Сессии тренировок и квалификации состоятся в пятницу и субботу, а гонка запланирована на воскресенье.

Формула 1 возвращается в Имолу, и фанаты уже с нетерпением ждут начала уик-энда, чтобы увидеть захватывающие гонки на этой исторической трассе.