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Гран-при Бахрейна: Первое место у Пиастри

Оскар Пиастри выиграл квалификацию Гран При Бахрейна 2025: результаты тренировок, лучшие круги и стартовое поле. Гонка обещает быть захватывающей, не пропустите!
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.04.2025, 20:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

В Бахрейне на трассе Сахир состоялась квалификация Гран При 2025 года. Команды столкнулись с жаркой погодой, что сделало соревнование особенно интересным. McLaren продемонстрировала отличную подготовку, возглавив все тренировки, но их успеху помешала квалификация. Pirelli предоставила жёсткие шины, которые повлияли на поведение машин на трассе.

В первой сессии квалификации Ландо Норрис показал лучшее время, за которым следовали Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Другие гонщики, включая Пиастри, также показали высокие результаты. Однако, не все смогли пройти в следующий раунд.

Во время второй сессии квалификации произошел инцидент с участием Эстебана Окона, что привело к красным флагам на трассе. Расселл и Антонелли на первой попытке установили новые шины, в то время как другие гонщики вышли на трассу на прикатанных шинах.

В финальной части квалификации Оскар Пиастри показал отличное время и завоевал поул-позицию. На стартовой решетке рядом с ним будет Джордж Расселл. На третьей позиции Шарль Леклер, за которым следуют Кими Антонелли, Пьер Гасли и Ландо Норрис.

Итак, стартовый ряд Гран При Бахрейна: 1. О.Пиастри, 2. Д.Расселл, 3. Ш.Леклер, 4. К.Антонелли, 5. П.Гасли, 6. Л.Норрис. Гонка обещает быть захватывающей и полной неожиданностей.

Полные результаты квалификации представлены в таблице:

ПилотКоманда1 сессия2 сессия3 сессия
1. О.ПиастриMcLaren1:29.841
2. Д.РасселлMercedes1:30.009
3. Ш.ЛеклерFerrari1:30.175
4. К.АнтонеллиMercedes1:30.213
5. П.ГаслиAlpine1:30.216
6. Л.НоррисMcLaren1:30.267
7. М.ФерстаппенRed Bull1:30.423
8. К.СайнсWilliams1:30.680
9. Л.ХэмилтонFerrari1:30.772
10. Ю.ЦунодаRed Bull1:31.303

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