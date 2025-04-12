Гран-при Бахрейна: Первое место у Пиастри

В Бахрейне на трассе Сахир состоялась квалификация Гран При 2025 года. Команды столкнулись с жаркой погодой, что сделало соревнование особенно интересным. McLaren продемонстрировала отличную подготовку, возглавив все тренировки, но их успеху помешала квалификация. Pirelli предоставила жёсткие шины, которые повлияли на поведение машин на трассе.

В первой сессии квалификации Ландо Норрис показал лучшее время, за которым следовали Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Другие гонщики, включая Пиастри, также показали высокие результаты. Однако, не все смогли пройти в следующий раунд.

Во время второй сессии квалификации произошел инцидент с участием Эстебана Окона, что привело к красным флагам на трассе. Расселл и Антонелли на первой попытке установили новые шины, в то время как другие гонщики вышли на трассу на прикатанных шинах.

В финальной части квалификации Оскар Пиастри показал отличное время и завоевал поул-позицию. На стартовой решетке рядом с ним будет Джордж Расселл. На третьей позиции Шарль Леклер, за которым следуют Кими Антонелли, Пьер Гасли и Ландо Норрис.

Итак, стартовый ряд Гран При Бахрейна: 1. О.Пиастри, 2. Д.Расселл, 3. Ш.Леклер, 4. К.Антонелли, 5. П.Гасли, 6. Л.Норрис. Гонка обещает быть захватывающей и полной неожиданностей.

Полные результаты квалификации представлены в таблице: