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События Гран При Бахрейна: "Пиастри - Расселл - Норрис"

SEO-оптимизированный заголовок meta-description: "Оскар Пиастри побеждает в Гран При Бахрейна, McLaren празднует первую победу на трассе. Расселл и Норрис на подиуме. Гонка, результаты и стартовое поле F1."
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.04.2025, 20:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня в Бахрейне царила настоящая жара - температура воздуха достигала +27°C, а на трассе было еще жарче, +33…31°C. На старте гонки было множество сюрпризов, связанных с условиями погоды и состоянием шин.

Победителем гонки стал Оскар Пиастри, показав лучшее время на квалификации и уверенно удерживая лидерство на трассе. Его главным конкурентом был Джордж Расселл, но в итоге второе место досталось ему. Ландо Норрис поднялся на третью ступень пьедестала.

Гонка была насыщенной на события: аварии, штрафы, опережения. Даже после выезда автомобиля безопасности позиции на трассе менялись, но в итоге победу одержал McLaren, показав свою силу в Бахрейне.

Следующая гонка уже на следующей неделе в Джидде, и болельщики с нетерпением будут ждать новых захватывающих моментов и борьбы на трассе.

В общем зачете пилотов лидирует Ландо Норрис, за которым следует Оскар Пиастри. В конструкторском зачете пока лидирует команда McLaren, показывая стабильные результаты на протяжении сезона.

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