Гонка в Азербайджане: стартовая линия

На Гран При Австрии в квалификации лучшим оказался Шарль Леклер из команды Ferrari, показав результат 1:41.365. Второе место занял Оскар Пиастри из McLaren, уступив Леклеру 0.321 секунды.

Третье место досталось Карлосу Сайнсу из Ferrari, его отставание от лидера составило 0.440 секунды.

Следом за ними расположились гонщики из команд Red Bull и Mercedes. Серхио Перес и Макс Ферстаппен заняли четвертое и шестое место соответственно, показав результаты 1:41.813 и 1:42.023.

Седьмую и пятую позицию заняли представители Mercedes. Льюис Хэмилтон продемонстрировал время 1:42.289, а Джордж Расселл показал результат 1:41.874.

На восьмом месте расположился Фернандо Алонсо из команды Aston Martin, его результат - 1:42.369. Девятую и десятую строчки заняли гонщики Williams: Франко Колапинто (1:42.530) и Алекс Элбон (1:42.859).

Следует отметить, что в квалификации произошли инциденты: Гуаньюй Чжоу оштрафован лишением 20 позиций на старте за технические нарушения, а Пьер Гасли был дисквалифицирован и не сможет принять участие в гонке.