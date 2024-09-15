Гран При Азербайджана: Пиирс - Леклер - Расселл

В воздухе +27…26 °C, трасса нагрелась до +46…42 °C. 2024 году Гран-при Азербайджана перенесли на осень. Это позволило завершить европейскую часть сезона в Баку и начать финальную треть.

На узкой улице Баку, машины скользили на раскалённом асфальте. Гонки на этой трассе, оживленных улицах города, всегда бывают захватывающими, а температурные условия становились настоящим испытанием для гонщиков.

Несмотря на сложности, новички Оливер Берман и Франко Колапинто продемонстрировали отличные результаты в квалификации, опередив более опытных коллег.

В пятницу и субботу на трассе лидировали разные гонщики, но Леклеру все же удалось выиграть квалификацию в третий раз в этом сезоне.

На стартовой решетке оказались неожиданно Макс Ферстаппен и Ландо Норрис, стартовавшие за пределами первой десятки. Сложности с квалификацией также испытали Чжоу, Гасли, Гамильтон и Окон.

В гонке использовались самые мягкие компаунды Pirelli: С3, C4 и C5. Некоторые гонщики выбрали Hard, остальные предпочли Medium.

Первые круги заставили поболеть за Пиастри, Леклера, Норриса и остальных участников гонки, которые активно обгоняли друг друга.

Борьба за позиции на трассе не прекращалась ни на минуту, каждый обгон был тщательно спланирован и осуществлён на пределе возможностей гонщиков.

Оскар Пиастри одержал победу на Гран-При Азербайджана, Леклер и Рассел попали на подиум. Отличной новостью стало то, что команда McLaren возглавила Кубок конструкторов.

Ближайшие состязания ждут нас уже на следующей неделе в Сингапуре. Гонка обещает быть захватывающей и полна непредсказуемых сюжетных поворотов.

Таким образом, гонщики продолжают демонстрировать отличные результаты и по-прежнему радуют любителей Формулы-1 своим мастерством и профессионализмом.