Гран При Австралии: Обновления трассы и возможности для обгонов

В преддверии Гран При Австралии представители FIA официально сообщили об изменениях, которые были внесены в конфигурацию трассы Альберт-парк. Также было подтверждено размещение зон активации режима обгона OT и зон SM (Straight Mode), где разрешено применение активной аэродинамики.

В сравнении с предыдущим сезоном организаторы скорректировали расположение белой линии и барьера на выходе из второго поворота справа. Кроме того, участок с гравием на выходе из шестого поворота был заменен на травяное покрытие.

Доработки коснулись и выхода из десятого поворота: белая линия перенесена, а бетонная зона за пределами бордюра теперь представляет собой траву. Дополнительно по периметру трассы была обновлена разметка, нанесенная специальной краской, одобренной FIA.

Точка замера интервала перед зоной с режимом обгона теперь расположена в 15 метрах после прохождения тринадцатого поворота. Если гонщик находится на этом участке менее чем в одной секунде позади соперника, он получает возможность активировать режим обгона, что предоставляет дополнительные 0,5 МДж электроэнергии. Активация возможна на входе в четырнадцатый поворот.

Фото: F1news.ru

Зоны SM классифицируются на два типа: в обычных условиях используется активная аэродинамика с возможностью открытия как заднего, так и переднего антикрыла; при пониженном сцеплении (например, на мокрой поверхности) активируется только переднее антикрыло.

При стандартном сцеплении воспользоваться активной аэродинамикой разрешено на участке через 50 метров после четырнадцатого поворота, через 20 метров после второго, через 85 метров после пятого, через 35 метров после восьмого и через 60 метров после десятого.

Если сцепление снижено, зоны для использования активной аэродинамики начинаются через 100 метров после четырнадцатого поворота, через 45 метров после второго и через 125 метров после пятого поворота.