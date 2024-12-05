Главная Новости Погода в выходные: что ждать на Гран-при Абу-Даби
Новости

Погода в выходные: что ждать на Гран-при Абу-Даби

Официальный прогноз на Гран При Абу-Даби обещает стабильно жаркую погоду на протяжении всего гоночного уик-энда. Согласно прогнозу метеорологов, с пятницы по воскресенье температура воздуха будет колебаться в диапазоне +27...
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.12.2024, 00:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Официальный прогноз на Гран При Абу-Даби обещает стабильно жаркую погоду на протяжении всего гоночного уик-энда. Согласно прогнозу метеорологов, с пятницы по воскресенье температура воздуха будет колебаться в диапазоне +27...29°C днем, а ближе к вечеру, когда запланированы ключевые сессии, она опустится до 22°C. Предвидится ясное небо, слабый северо-западный ветер и отсутствие осадков в течение уик-энда.

Важно отметить, что в прошлом году все тренировочные сессии и квалификация на Гран При Абу-Даби проходили на сухой трассе, что добавляет надежды на стабильные условия и в этом сезоне.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация