Погода в выходные: что ждать на Гран-при Абу-Даби

Официальный прогноз на Гран При Абу-Даби обещает стабильно жаркую погоду на протяжении всего гоночного уик-энда. Согласно прогнозу метеорологов, с пятницы по воскресенье температура воздуха будет колебаться в диапазоне +27...29°C днем, а ближе к вечеру, когда запланированы ключевые сессии, она опустится до 22°C. Предвидится ясное небо, слабый северо-западный ветер и отсутствие осадков в течение уик-энда.

Важно отметить, что в прошлом году все тренировочные сессии и квалификация на Гран При Абу-Даби проходили на сухой трассе, что добавляет надежды на стабильные условия и в этом сезоне.