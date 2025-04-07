Правительство смягчает запрет на бензин и дизель до 2030 года, теперь разрешены гибриды

После месяцев неопределенности правительство подтвердило, что продажа новых гибридных автомобилей будет разрешена в Великобритании до 2035 года, при этом меньшие производители и коммерческие транспортные средства смогут полностью избежать ограничений.

После завершения обзора правительством перехода Великобритании на электромобили, в частности, контроверсиального мандата о нулевых выбросах (ZEV), Министерство транспорта объявило, что хотя продажа новых автомобилей с чистым внутренним сгоранием (ICE) будет запрещена с 2030 года, гибриды все еще смогут продаваться до 2035 года. С этого момента разрешается только продажа нулевых выбросов, таких как электромобили.

С тех пор, как лейбористы задумали восстановить старый срок вывода из эксплуатации бензиновых и дизельных автомобилей до 2030 года еще до общих выборов, в ответ на продление срока предыдущей консервативной администрацией до 2035 года, правительство долго заявляло, что собирается разрешить продажу гибридных автомобилей с "значительным электрическим запасом" в течение пяти лет между 2030 и 2035 годами, но до сих пор отказывалось уточнять, что именно это означает.

Тем не менее, теперь нам известно, что полностью гибридные автомобили, такие как Honda Civic и MG3, будут допускаться по исправленным правилам правительства, как и подключаемые гибриды (PHEV), такие как Kia Sportage PHEV и BMW 330e. Однако Auto Express также подтверждает, что модели с мягким гибридным (MHEV) приводом не будут разрешены, поскольку они практически полностью зависят от внутреннего сгорания, используя гибридную технологию для снижения нагрузки на двигатель при незначительном увеличении эффективности.

Хотя это может быть радостной новостью для крупных производителей, снижающих давление на полное электрифицирование своих линеек до 2030 года, самые маленькие производители автомобилей получат еще большие преимущества в связи с последними изменениями; тем, кто регистрирует менее 2500 единиц в год, по-прежнему будет разрешено предлагать модели с чистым внутренним сгоранием до 2035 года, хотя тем, кто выпускает более 1000 транспортных средств, все равно нужно будет соответствовать согласованным целям по выбросам CO2.

Более того, теперь нет необходимости для коммерческих транспортных средств внедрять электрифицированную/ZEV технологию, поскольку модели с чистым внутренним сгоранием будут разрешены к продаже до 2035 года. Однако есть одно условие: производители должны обеспечить, чтобы их общий выброс был не больше, чем в 2021 году, в сущности, заставляя их перейти на более чистые и экологичные силовые установки.

Министр транспорта Хайди Александер пообещала, что эти последние изменения "защитят и создадут рабочие места, сделают Великобританию глобальным лидером автомобильной промышленности в переходе к электромобилям, соответствуя при этом нашему основному предвыборному обещанию о выводе из эксплуатации бензиновых и дизельных автомобилей до 2030 года".