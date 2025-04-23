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Правительство обещает решить проблему отставания в прохождении водительских экзаменов – но гораздо позже, чем ожидалось

Правительство обещает решить проблему очередей на вождение к середине следующего лета, ускорив консультацию о злоупотреблении системой бронирования тестов. Новости о вождении: укоротят ожидание за рулём.
РедакцияР
Редакция
23.04.2025, 19:52·2 мин
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Фото: autoexpress

Правительство обещает решить текущую задержку в сдаче водительского экзамена к концу следующего лета, что на полгода позже, чем изначально предполагалось Ведомством по стандартам водительства и автотранспорта (DVSA).

В рамках "Плана перемен" Лейбористской партии Министр транспорта Хайди Александер объявила о введении новых мер, направленных на сокращение рекордных времен ожидания практических вождения. В настоящее время среднее время ожидания составляет 22 недели, что больше, чем 18 недель, когда партия пришла к власти в середине прошлого года.

Среди изменений - привлечение сотрудников DVSA, имеющих квалификацию экзаменатора, для помощи в проведении тестов, найм дополнительных постоянных экзаменаторов, введение стимулов за переработку и ускорение текущей консультации по злоупотреблению системой бронирования вождения; мошенники используют ботов для бронирования тестов и перепродажи их за сумму до £200 - это, хотя и не является незаконным, но определенно эксплуатационно и является одной из ключевых проблем, над которой работает правительство.

По заявлению правительства, все это позволит освободить до 10 000 дополнительных тестов ежемесячно; Auto Express запросил информацию о том, когда водители могут ожидать появления этих дополнительных слотов для тестов, но пока не получил ответа. Министерство транспорта также ожидает, что среднее время ожидания снизится до семи недель к концу следующего лета - хотя стоит отметить, что это все еще выше среднего шестинедельного ожидания до пандемии.

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