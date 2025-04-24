Правительство обещает сократить задержки на практических вождениях

Правительство перенесло срок устранения накопившегося задолженности в вопросах вождения, установленный изначально Агентством по стандартам вождения и транспорту (DVSA) более чем на полгода, объявив о всплеске спроса после пандемии Covid-19.

В рамках "Плана перемен" Лейбористской партии министр транспорта Хайди Александер объявила о новых мерах по сокращению рекордных времен ожидания практических вождения. В настоящее время среднее время ожидания составляет 22 недели, по сравнению с 18 неделями, когда партия пришла к власти в середине прошлого года.

С установленным сроком к следующему лету это на полгода позже, чем изначально предложено DVSA. В декабре прошлого года агентство пообещало сократить задолженность до семи недель к концу 2025 года, что означает, что правительство может не уложиться в установленный срок как минимум на семь месяцев.

В беседе с Auto Express представитель правительства заявил: "Увеличение спроса, которое мы видим с момента пандемии, останется на долго, поэтому нам нужно изменить способы проведения вождения, и это займет немного дополнительного времени".

Среди изменений - привлечение не практикующих квалифицированных экзаменаторов, работающих в DVSA, для проведения тестов, найм большего количества экзаменаторов, введение сверхурочной работы и ускорение консультаций по злоупотреблению системами бронирования вождения. Мошенники используют ботов для бронирования тестов и перепродажи их за сумму до £200, что является одной из ключевых проблем, над которой работает правительство.