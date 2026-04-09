АвтоВАЗ поделился, как испытывает революционную новую «Ладу», «готовую к российским дорогам и климату»

В лабораторно-испытательном комплексе автополигона «АвтоВАЗа» завершился очередной этап испытаний кроссовера LADA Azimut. Как сообщили в пресс-службе компании, по итогам проведённых тестов автомобиль подтвердил высокий уровень надёжности и хорошую адаптацию к российским условиям эксплуатации.

С 2023 года на испытательном полигоне «АвтоВАЗа» функционирует современный климатический комплекс, где проходят проверки как опытные, так и предсерийные образцы LADA Azimut. В лабораторных условиях инженеры моделируют широкий спектр климатических воздействий, чтобы оценить устойчивость автомобиля к экстремальным температурам и влажности.

Климатические камеры комплекса способны создавать температурные условия от плюс 60 до минус 50 градусов Цельсия, а уровень влажности можно регулировать в диапазоне от 25% до 95%. Система управления испытаниями позволяет программировать этапы с разными, но стабильно повторяющимися параметрами температуры и влажности, что важно для точной оценки работы автомобиля. Испытания могут проводиться как в ручном, так и в автоматическом режимах. Здесь же прошла калибровку силовая установка LADA Azimut, что позволило обеспечить уверенный запуск двигателя даже в условиях суровой зимы.

Комплекс автополигона оснащён уникальной камерой соляного тумана, где автомобиль периодически подвергается воздействию агрессивных сред в рамках имитации много лет эксплуатации в различных дорожных условиях. Соляные растворы распыляются на все части кузова, включая днище и колёсные арки, что позволяет смоделировать воздействие дорожных реагентов на автомобиль. Камера дополнительно создаёт повышенную температуру и влажность, а также обдувает автомобиль потоком воздуха, насыщенного парами реагентов, что делает испытания максимально жёсткими. Перед началом тестов на коррозионную стойкость кузовные элементы получают тарированные надрезы для наглядной оценки степени воздействия. По окончании испытаний кузов LADA Azimut продемонстрировал высокий уровень устойчивости к коррозии.

Дополнительно испытания проходили в новой дождевальной камере автополигона. Это оборудование позволяет имитировать различные виды осадков, а специальная платформа даёт возможность наклонять автомобиль, усиливая реалистичность и сложность испытаний. Проведённые тесты подтвердили высокий уровень герметичности кузова кроссовера.

Испытания на ускоренной 10-километровой кольцевой трассе и на специальных участках автополигона позволяют специалистам «АвтоВАЗа» провести полный цикл проверок, необходимых для оценки надёжности и долговечности автомобиля.

