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Госкорпорация "Ростех" вновь стала акционером АВТОВАЗа.

В свежем интервью для «РБК» президент АВТОВАЗа Максим Соколов поделился важной информацией: Госкорпорация «Ростех» вернула себе акции завода, подчеркнув, что между компаниями сохраняется крепкая связь.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.09.2024, 08:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В свежем интервью для «РБК» президент АВТОВАЗа Максим Соколов поделился важной информацией: Госкорпорация «Ростех» вернула себе акции завода, подчеркнув, что между компаниями сохраняется крепкая связь.

Ранее, покидая круг акционеров АВТОВАЗа и передавая свою долю (32,3%) в НАМИ, ГК «Ростех» сохранила за собой право на обратный выкуп. Тогда причины таких действий не раскрывались, но некоторые эксперты связывали это с трудностями предприятия по комплектующим из-за границы, а также с политическими мотивами.

В настоящее время ситуация на заводе значительно улучшилась. АВТОВАЗ активно модернизирует свое производство и ищет новых партнеров для увеличения локализации. Согласно данным за первые 8 месяцев 2024 года, дилеры LADA продали 293490 машин, что на 42,2% больше, чем год назад. Планируется начать серийное производство седана LADA Aura и электромобиля LADA e-Largus. В декабре текущего года в планах старт производства LADA Niva Sport. Также на стадии подготовки несколько других проектов, включая сборку битопливной LADA Vesta, выпуск новинки LADA Iskra, создание кроссовера на основе платформы Vesta и другие события.

Источник

Автоваз (155)

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