Госдума одобрила закон о наложении штрафа за отсутствие ОСАГО не более одного раза в день

Госдума РФ в ходе второго и третьего чтений одобрила закон, устанавливающий процедуру автоматического назначения штрафов за отсутствие у водителей полиса ОСАГО. Об этом информирует «Парламентская газета».

Документ предусматривает внесение изменений в статью 12.37 Кодекса об административных правонарушениях. Согласно нововведениям, в случае отсутствия у автомобилиста страхового полиса ему будет грозить штраф в размере 800 рублей. При повторном выявлении аналогичного нарушения сумма взыскания может возрасти до 5 тысяч рублей.

Важное уточнение — зафиксировать такое правонарушение можно исключительно с помощью камер фото- и видеофиксации, при этом штраф за нарушение может быть выписан не чаще одного раза в сутки. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Предполагается, что к указанному сроку в стране завершится настройка всех необходимых систем контроля и обмена данными, благодаря чему автоматизированный механизм будет работать по всей России.

Напомним, что еще год назад стартовала система межведомственного электронного документооборота, призванная упростить проверку наличия полисов обязательной автостраховки. Нововведение позволяет камерам направлять данные автомобилей в единую систему ГИБДД для последующей сверки с электронной базой полисов ОСАГО. При отсутствии информации о страховом полисе на водителя будет автоматически наложен штраф.

