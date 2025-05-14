Локализация такси: что изменится для водителей и пассажиров?

Важное решение было принято Государственной Думой 13 мая 2025 года. Законопроект, связанный с локализацией машин для такси, был утвержден вторым и третьим чтением. Эту информацию опубликовал официальный сайт парламента.

Исходная версия законопроекта предписывала, что начиная с октября 2025 года, все новые автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров в России, должны быть отечественного производства. Однако такое решение вызвало широкий протест со стороны деловых кругов и профильных объединений, включая РСПП и Национальный совет такси. Депутаты, выступавшие за эту инициативу в поддержку отечественного автопрома, вынуждены были услышать мнение экспертов и внести значительные поправки в свой законопроект.

История законопроекта уходит корнями в ноябрь 2023 года. В пояснительной записке отмечалось, что требуется дополнительное законодательное положение, сбалансированное между потребностью рынка в обновлении автопарка для легкового такси и поддержкой отечественного автопрома как ключевого сектора экономики.

Для обоснования своей позиции, инициативная группа оперировала данными по 2021 году. По информации Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, в 2021 году в стране насчитывалось более 400 тысяч автомобилей для легкового такси. По мнению депутатов, спрос на новые машины для легкового такси остается стабильным, учитывая, что автомобили в таксопарках обычно обновляются каждые 3-5 лет.

Было предложено дать субъектам РФ право устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств для легкового такси, выражая их в баллах согласно Постановлению Правительства № 719 от 17.05.2005, аналогично правилам госзакупок.

Теперь законопроект, учитывая поправки после обсуждения с профессиональным сообществом и участниками пассажирских перевозок, принят. Что нового? С 1 марта 2026 года автомобили попадут в реестр такси при выполнении определенных условий. Машины для такси должны соответствовать балльной системе локализации, применяемой при госзакупках, или быть произведенными в рамках СПИК, заключенного с марта 2022 по март 2025 года.

Требования не будут распространяться на транспорт, который включен в региональные реестры до 1 марта 2026 года. Таксопарки и частные лица в этой сфере смогут продолжить использовать автомобили с низким уровнем локализации, которые были в эксплуатации на момент вступления закона в силу. Для некоторых регионов установлены сроки: до марта 2028 года - для Калининградской области и субъектов Сибирского федерального округа, до марта 2030 года - для Дальнего Востока. С 2033 года балльная система станет основным критерием включения в реестр.

В перспективе, когда российские автопроизводители обеспечат достаточное разнообразие продукции для такси, региональные власти могут устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей для такси, выраженные в баллах. Эти критерии должны соответствовать установленному правительством минимальному уровню.