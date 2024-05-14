Городские светофоры обновят сигналы.

Интерес к беспилотным машинам способствует развитию нового поколения светофоров на дорогах. Это заключение сделали журналисты, проанализировав результаты исследования ученых из Университета Северной Каролины. Согласно документу, традиционные светофоры требуют модернизации. На участках с интенсивным движением беспилотных автомобилей необходимо устанавливать светофоры с дополнительными сигналами.

Али Хаджбабаи, автор исследования и доцент инженерных наук, предложил использовать белый цвет в качестве четвертого сигнала. Этот сигнал будет активироваться только при наличии определенного количества беспилотных транспортных средств на перекрестке. Новые светофоры не изменят правил дорожного движения: водители будут продолжать движение, уступая другим участникам движения.

Беспилотным автомобилям светофоры не нужны, так как они обмениваются данными между собой, решая приоритеты проезда. Появление светофоров с дополнительными сигналами на обычных дорогах будет отложено на неопределенный срок, по мнению ученых.

Чтобы изменения в инфраструктуре дорог начались из-за беспилотных автомобилей, их доля среди всех транспортных средств должна составить от 40% до 50%.

Фото: Carsweek.ru

Сообщается, что российские дилеры начали принимать обратно невостребованные покупателями автомобили.