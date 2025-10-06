Горьковский автозавод снова перешёл на пятидневную рабочую неделю

Горьковский автомобильный завод объявил о возвращении к пятидневному рабочему графику с октября. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного пресс-службой предприятия и переданного информационному агентству «Интерфакс».

В ведомстве пояснили, что стабилизация темпов снижения производства связана с введением в сентябре льготной программы лизинга. Благодаря инициативе Минпромторга, предусматривающей скидку в размере 20% на приобретение техники, предприятию удалось частично сократить количество складируемой готовой продукции.

Представители завода подчеркнули, что дальнейший уровень загрузки мощностей будет зависеть от рыночной ситуации, ключевой ставки Центробанка и наличия доступных финансовых программ для клиентов. Особое внимание уделяется продлению действия программы увеличенной скидки для покупателей, приобретающих автомобили по льготному лизингу.

В компании акцентируют внимание на том, что при действующих лизинговых ставках свыше 28% улучшение условий лизинга выступает единственным эффективным механизмом поддержки легкого коммерческого транспорта в условиях кризиса.

Следует напомнить, что в августе Горьковский автозавод уже сокращал продолжительность рабочей недели до четырех дней. Тогда такие меры были обусловлены значительным спадом на рынке коммерческих автомобилей, чему способствовали высокая ключевая ставка и ограниченный доступ к финансовым инструментам для покупателей.

Ранее агентство «АВТОСТАТ» информировало, что в сентябре Минпромторг увеличил размер скидки по льготному лизингу с 10% до 20%, но не более 500 тысяч рублей, при покупке автомобилей категории LCV. Новый размер скидки распространялся на транспортные средства категорий M2, N1, N2 и действовал для договоров лизинга, заключенных в период с 8 сентября по 1 октября 2025 года.