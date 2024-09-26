Прощай, ненужные: Mercedes наконец может убрать из производства свои купе-внедорожники

Более 15 лет назад компания BMW представила первый образец того, что впоследствии стало известно как "купе внедорожник". X6 дебютировал в 2008 году, и этот кузов стал приметой сегмента на все время (несмотря на то, что могут показывать продажи). Однако BMW прекращает производство X4, и теперь Mercedes-Benz может последовать его примеру, прекратив производство своих двух купе внедорожников.

По данным немецкого издания Handelsblatt, модели GLC Coupe и GLE Coupe могут оказаться под угрозой сокращения, поскольку Mercedes-Benz продолжает урезать свою линейку. Или же, эти две модели могут быть объединены в одну более упрощенную модель купе внедорожника. Сайт ссылается на "инсайдеров компании" в качестве источника информации. Поэтому, эту информацию стоит воспринимать с некоторой долей скепсиса.

Однако это имеет смысл, учитывая стремление Mercedes-Benz упростить свою линейку. В 2023 году компания прекратила производство моделей C-Class Coupe, E-Class Coupe и CLS, заменив их одной моделью: новым CLE Coupe. Также в 2022 году был прекращен выпуск седана A-Class, чтобы освободить место для нового CLA Coupe.

Согласно сообщениям, новая версия GLC должна появиться в 2026 году, но неясно, сохранит ли следующее поколение кузов в стиле купе или даже название GLC. Mercedes-Benz только что обновила внедорожник GLC на 2024 год, включая модель купе, обновленные варианты силовых установок и гибридную версию с возможностью зарядки от сети и дальностью до 81 мили по циклу WLTP в Европе. GLE также получил подобное обновление.

Если вы поклонник этих необычно выглядящих внедорожников, не волнуйтесь, вы можете приобрести обе модели в этом году. GLC Coupe 2025 года стоит от 60 450 долларов за базовую модель 300, а GLE450 Coupe начинается от 77 550 долларов за модель 2025 года. Обе модели SUV также доступны с мощными вариантами отделки AMG.

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