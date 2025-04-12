Гонщики команды Mercedes уступят одну позицию на старте.

В результате инцидента на этапе квалификации гонщики команды Mercedes были вызваны к стюардам из-за досрочной остановки на пит-лейне. Оба гонщика, Расселл и Антонелли, получили штраф в виде потери одной позиции на старте предстоящей гонки. Возникает вопрос о спортивных преимуществах в таких ситуациях, однако команда Mercedes настаивает на отсутствии выигрыша и поясняет, что случившееся было чисто технической ошибкой.

Представитель Mercedes в лице Эндрю Шовлина высказал мнение, что штраф был излишним, утверждая, что гонщики не получили никакого преимущества. Тем не менее, стюарды были неуклонны в своем решении и применили санкции в виде потери позиции на старте.

Важно отметить, что данный штраф является скорее предостережением для команды Mercedes и других участников, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. При этом стюарды подчеркнули, что в случае повторения подобного нарушения могут быть применены более строгие меры наказания.