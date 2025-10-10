Пилоты McLaren обратились к команде в Уокинге

В Уокинге на базе команды McLaren состоялось праздничное мероприятие, посвящённое очередной победе коллектива в Кубке конструкторов. Второй год подряд команде удаётся завоевать этот престижный трофей. На торжестве присутствовали руководители McLaren, а также пилоты Оскар Пиастри и Ландо Норрис, которые обратились к сотрудникам с благодарственными словами.

Ландо Норрис выразил признательность всему коллективу за предоставленную возможность управлять автомобилем MCL39, который позволил одержать уже двенадцать побед в нынешнем сезоне. По его словам, повторный триумф не менее значим, чем первый, а сама машина оказалась настолько конкурентоспособной, что каждый гоночный уик-энд доставлял удовольствие пилотам.

«Я испытываю невероятные эмоции от того, что мы вновь добились такого результата, – отметил Ландо Норрис. – Стать чемпионами второй раз подряд также здорово, как и в первый раз. Команда предоставила нам невероятную, доминирующую машину, которую было приятно пилотировать каждый уик-энд. Сегодняшнее празднование вместе со всеми вызывает у меня улыбку, и этот момент я запомню навсегда».

Несмотря на успехи, борьба за титул в личном зачёте продолжается. До завершения сезона осталось шесть этапов, и Макс Ферстаппен постепенно сокращает разрыв от лидеров из McLaren. Оскар Пиастри обратил внимание коллектива на то, что впереди ещё немало работы и расслабляться рано.

«Результаты, которых мы достигли в последние несколько сезонов, впечатляют, – подчеркнул Оскар Пиастри. – Вместе мы прошли долгий путь, и тот факт, что проводим один из самых доминирующих сезонов в истории Формулы 1, невероятен. Я благодарен, что могу отпраздновать это событие вместе со всеми в Уокинге.

Стабильно бороться в первых рядах в Формуле 1 – настоящая честь, и это стало возможным только благодаря вкладу каждого сотрудника команды.

Впереди ещё четверть сезона, и с моей стороны это мягкое напоминание о том, что предстоит провести ещё много гонок. Я с нетерпением их жду, и мне интересно, каких результатов мы добьёмся в заключительных шести этапах сезона».