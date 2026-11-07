Пилоты Ferrari, а также Ферстаппен и Перес потеряют позиции

В FIA подтвердили, что Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер и Макс Ферстаппен стартуют с потерей позиций на Гран При Сан-Паулу.

На обеих машинах Ferrari заменят двигатели внутреннего сгорания. Для каждого из них это будет уже четвёртый ДВС с начала сезона, поэтому Хэмилтон и Леклер получат штраф в виде потери 10 стартовых позиций.

На RB22 Макса Ферстаппена силовую установку обновили почти полностью, сохранив только мотор-генератор MGU-K. Формально это означает потерю 30 стартовых позиций, поэтому Макс окажется в последнем ряду стартового поля.

Такое же формальное наказание грозит Серхио Пересу: на его Cadillac заменили ДВС, турбину и MGU-K. Впрочем, мексиканец допускал подобный сценарий ещё вчера, комментируя итоги пятничных тренировок.