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Пилоты Ferrari, а также Ферстаппен и Перес потеряют позиции

Гран При Сан-Паулу: Хэмилтон и Леклер потеряют по 10 позиций, а Ферстаппен и Перес из-за замены силовых установок начнут гонку с последнего ряда.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.11.2026, 18:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

В FIA подтвердили, что Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер и Макс Ферстаппен стартуют с потерей позиций на Гран При Сан-Паулу.

На обеих машинах Ferrari заменят двигатели внутреннего сгорания. Для каждого из них это будет уже четвёртый ДВС с начала сезона, поэтому Хэмилтон и Леклер получат штраф в виде потери 10 стартовых позиций.

На RB22 Макса Ферстаппена силовую установку обновили почти полностью, сохранив только мотор-генератор MGU-K. Формально это означает потерю 30 стартовых позиций, поэтому Макс окажется в последнем ряду стартового поля.

Такое же формальное наказание грозит Серхио Пересу: на его Cadillac заменили ДВС, турбину и MGU-K. Впрочем, мексиканец допускал подобный сценарий ещё вчера, комментируя итоги пятничных тренировок.

Источник

FIA (608)

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