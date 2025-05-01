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Ford Mustang GTD демонстрирует впечатляющие возможности на трассе

Ford Mustang GTD 2025 года установил новый рекорд на Нюрбургринге, преодолевая семиминутный временной отрезок и опередив Porsche 911 GT3. Обновленный GTD показал время 6:52.072 благодаря обновлениям в трансмиссии, шасси, ABS и аэродинамике.
РедакцияР
Редакция
01.05.2025, 21:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Ford не скрывала своего недовольства, когда Mustang GTD 2025 года показал время 6:57.685 на легендарной трассе Нюрбургринг. Хотя автомобиль стал первым серийным авто из США, который преодолел отметку в семь минут на Нордшляйфе, неблагоприятные погодные условия помешали ему раскрыть свой потенциал полностью. Ford сразу же объявил о планах вернуться на трассу для улучшения результатов.

И вот, новая попытка установить рекорд оказалась успешной. Mustang GTD продемонстрировал впечатляющее время - 6:52.072, опередив свой предыдущий результат на более чем 5,5 секунды. Как и в прошлый раз, за рулем сидел пилот Дирк Мюллер.

Улучшение времени было достигнуто не только благодаря погоде. По информации от Ford, команда GTD значительно модернизировала автомобиль: обновила настройки трансмиссии, усилила шасси, переработала ABS и системы контроля тяги, а также улучшила аэродинамику.

Результат, достигнутый Мюллером, позволил Mustang GTD занять пятое место среди серийных спортивных автомобилей в списке официальных рекордов Нюрбургринга, опередив Porsche 911 GT3 2022 года.

Недавно сообщалось, что на аукционе выставлен на продажу эксклюзивный Ford Mustang 1969 года выпуска. В те времена автомобильный мир не придавал значения экологичности и экономичности. Машины оснащались моторами с огромным рабочим объемом, и этот классический Ford Mustang 1969 года - яркий представитель того времени.

Источник

Нюрбургринг (3)Ford Mustang (16)

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