Схватка миров. Часть 2.

События продолжают разворачиваться в городе, где проходит гонка «Гонка двух миров». Инспектор полиции графства, Роберт, продолжает расследование загадочного преступления. В поисках подозреваемых, Роберт обращается к местным жителям и работникам, чтобы узнать о незнакомых машинах, которые могли быть связаны с преступлением.

Неожиданно Роберту приходит в голову идея опросить по пути молочников, газетчиков, продавцов и дворников на предмет незнакомых машин. Однако сержант Вуд напоминает, что у инспектора нет столько людей. Роберт осознает, что задача не такая уж простая и понимает, что все его силы направлены на поиск преступников.

Вскоре они приезжают на автобусную станцию, где обнаруживают незнакомые огоньки, светящиеся в темноте. Роберт и Вуд обращают внимание на паб «Приют путника», который находится рядом с придорожным отелем. Инспектор решает зайти туда, чтобы найти подходящую койку и отдохнуть до утра.

Внутри паба Роберт замечает гоночный колорит и пытается найти информацию у бармена Рэнди. Однако Рэнди не помнит никаких подробностей о незнакомых посетителях. Внезапно сержант Вуд обнаруживает, что Рэнди разбавляет пиво водой, и возникает идея проверить его.

Роберт и Вуд решают навестить мадам Кэрол, которая является местной знаменитостью. Они отправляются к ее дому и обнаруживают, что некий гость покинул квартиру через окно. Инспектор готовится поймать злодея, но тот удачно ускользает, полетев вниз.

Роберт решает не сдаваться и готовится продолжить расследование. Он осознает, что этот случай – лишь одна из многих его забот, но он готов идти до конца, чтобы найти преступников.

Что же ждет героев дальше? Продолжение следует...