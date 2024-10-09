Первый этап Гонки чемпионов состоится в Австралии

Организаторы Гонки чемпионов анонсировали место и даты проведения соревнований на 2025 год. Событие впервые пройдет в Австралии – 7 и 8 марта 2025 года на Олимпийском стадионе в Сиднее. Первого дня запланированы заезды за Кубок наций, а на следующий день состоятся индивидуальные состязания.

Среди участников уже подтвердили свое участие семикратный чемпион австралийской серии V8 Supercars Джейми Уинкап и пятикратный победитель MotoGP Мик Дуэн.

Фредерик Джонсон, руководитель Гонки чемпионов, поделился: «Мы очень рады, что Гонка чемпионов (ROC) впервые пройдет в Австралии. Участники наших соревнований всегда сталкиваются с уникальными вызовами».

«Австралия имеет богатое гоночное наследие, и мы с нетерпением ждем возможности выставить лучших австралийских гонщиков против легенд мирового автоспорта в захватывающей конкуренции», - добавил он.

В 2024 году Гонка чемпионов не проводилась. Победителем 2023 года стал Маттиас Экстрём, а победу в Кубке наций одержала команда Норвегии.