«Годзилла» появится на болидах команды Haas

Команда Haas официально сообщила о начале партнерства с японской студией TOHO, известной благодаря культовой серии фильмов о Годзилле.

В рамках нового сотрудничества перед Гран При Японии, который пройдет 24 марта, Haas представит в Токио уникальную ливрею болидов Оливера Бермана и Эстебана Окона. Украшение машин будет посвящено знаменитому кинообразу Годзиллы. Кроме того, в течение всего гоночного сезона команда продолжит использовать элементы бренда Годзиллы в дизайне логотипа, цифровых продуктах и визуальных материалах, а также выпустит коллекционную линию сувенирной продукции и атрибутики.

Также сообщается, что во время Гран При США в Остине Годзилла вновь появится на болидах Haas. Это событие станет частью промокампании нового фильма студии TOHO «Годзилла: Минус ноль», мировая премьера которого назначена на 3 ноября.

Руководитель команды Haas Айо Комацу отметил: «Это действительно уникальная возможность показать наш бренд новой аудитории, и это первый подобный проект как для команды Haas, так и для TOHO. Для нас честь привести в Формулу 1 такого глобального персонажа, как Годзилла, и реализовать проект в важный год для кинофраншизы. Мы хотим, чтобы поклонники фильма присоединились к нам и разделили этот опыт, ведь в сезоне будет много интересных событий».