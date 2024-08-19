Компания GM только что уволила более 1 000 сотрудников

Более 1 000 сотрудников с почасовой оплатой труда были уволены из дивизиона программного обеспечения General Motors.

Эти увольнения, о которых первоначально сообщил CNBC, составляют около 1,3 процента от общего числа сотрудников компании по всему миру.

Примерно 600 из уволенных сотрудников работали на технологическом кампусе GM, расположенном неподалеку от Детройта.

General Motors увольняет более 1 000 сотрудников с почасовой оплатой труда по всему миру. Это решение было принято в результате проведенного обзора с целью оптимизации операций, как сообщает CNBC в понедельник.

"Пока мы строим будущее GM, нам необходимо упростить процессы для достижения скорости и качества, принимать смелые решения и определять приоритеты в инвестициях, которые окажут наибольшее влияние", - сказал представитель GM CNBC. "В результате мы сокращаем определенные команды в организации по программному обеспечению и услугам. Мы благодарны тем, кто помог создать прочные основы, которые позволяют GM занимать лидирующие позиции в будущем".

Хотя GM не подтвердила точное число увольнений, источник, близкий к принятию решения, сообщил CNBC, что примерно 600 из уволенных сотрудников работали на технологическом кампусе GM в Уоррене, штат Мичиган, неподалеку от Детройта. Увольнения затронули около 1,3 процента 76 000 человек, работающих по почасовой оплате труда в компании, причем около 53 000 из них работают в США.

Увольнения происходят в период, когда программное обеспечение становится определяющим элементом автомобильного опыта. Сенсорные экраны, системы информационно-развлекательного обслуживания и активные системы безопасности стали основными преимуществами для покупателей, желающих иметь в своих автомобилях самые современные технологии. Компании, вроде GM, потратили миллиарды долларов в попытке монетизировать это через подписные услуги.

GM приняла контроверзное решение убрать Apple CarPlay и Android Auto из своих электромобилей, предлагая вместо них внутреннее программное обеспечение, разработанное в сотрудничестве с Google, чтобы уменьшить отвлечения и обеспечить лучший пользовательский опыт, согласно заявлению бренда. Такой тип интеграции также упрощает продажу услуг на основе подписки, создавая дополнительные возможности для получения дохода.