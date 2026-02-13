Экстремальные морозы в России: как минивэн и популярный пикап JAC прошли испытания «глубокой адаптацией к зиме»

Компания JAC завершила дополнительный цикл испытаний своих новых моделей — минивэна RF8 и пикапа T9 — в экстремально холодных погодных условиях. Тестовые мероприятия прошли на технологическом полигоне Северо-Восточного федерального университета в Якутии. Об этом сообщили представители пресс-службы китайского автопроизводителя изданию «Автоновости дня».

В ходе испытаний инженеры проверили работу автомобилей при температурах до –43 °С. По итогам тестов специалисты подтвердили, что двигатели обеих моделей успешно запускались на морозе вне зависимости от продолжительности пребывания на холоде, а их функционирование полностью соответствовало заявленным проектным и эксплуатационным характеристикам.

Кроме этого, были отмечены высокие показатели стабильности холостого хода. Зафиксированы минимальные отклонения оборотов: не более ±30 оборотов в минуту при отсутствии нагрузки и максимум ±50 оборотов в минуту с работающим кондиционером. Такой результат, по заявлению компании, свидетельствует о качественной адаптации техники JAC к эксплуатации в северных широтах.

Заместитель генерального директора ООО «Джак Автомобиль» Виктор Нащанский отметил, что компания ставит перед собой амбициозные цели — завоевать и удерживать лидирующие позиции в сегментах минивэнов и пикапов. Он подчеркнул, что для этого необходимы продукты, полностью отвечающие запросам российских автолюбителей и подготовленные к сложным погодным условиям, поэтому подобные испытания проводятся дополнительно и на территории России.

Ранее, перед мировой премьерой, минивэн JAC RF8 успешно прошел обширную программу дорожных тестов. Автомобиль проехал более 2 млн километров при различных условиях — от разреженного воздуха на высоте 4700 метров до экстремальных температур в диапазоне от -41 до +47 °С, а также по разным типам дорог.

Пикап JAC T9, представленный на российском рынке в 2024 году, уже зарекомендовал себя среди отечественных автомобилистов. В 2025 году эта модель в стандартной комплектации прошла маршрут самой протяженной и сложной зимней гонки «Экспедиция-Трофи 2025» длиной более 12 500 километров, а также приняла участие в 15-м международном ралли-рейде «Шелковый путь» по территории Иркутской области, Монголии, Республики Бурятия и Республики Алтай, поддерживая команду КАМАЗ-мастер.

Комплексные испытания, по информации пресс-службы JAC, входят в стратегию бренда по детальной адаптации продукции к российским климатическим и эксплуатационным условиям. Тесты проводились в реальных погодных условиях и были направлены на проверку работы двигателя при холодном старте, эффективности климатической системы, корректности функционирования вспомогательных систем и безопасности автомобиля во время длительных морозов.

Также недавно JAC обновила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для своего флагманского пикапа T9. Теперь официально разрешено буксировать прицепы с собственными тормозами весом до 1500 кг.

Автор: Иван Бахарев