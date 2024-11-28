Глобальные продажи Nissan остаются на уровне предыдущего года, но банкротство — главная тема обсуждения.

Глобальный автопроизводитель Nissan продолжает сталкнуться с серьезными трудностями в 2024 году, вынужденный принимать ряд кризисных мер, таких как сокращение производства и рабочих мест. Но, похоже, предпринятые шаги пока не приносят желаемого результата. Новости о возможном банкротстве Nissan уже активно обсуждаются в зарубежных и российских СМИ после высказываний двух неназванных руководителей компании в интервью для Financial Times, предполагающих, что у Nissan есть всего лишь от 12 до 14 месяцев на то, чтобы пережить кризис.

Операционная прибыль Nissan в третьем квартале упала на целых 85%, а чистый убыток достиг 9,3 млрд иен (примерно 60,1 млн долларов). По мнению некоторых экспертов, спасением для компании может стать новый долгосрочный инвестор, такой как банк, крупная страховая группа или другой автопроизводитель, например, Honda, с которой Nissan недавно начал сотрудничество в сфере разработки электромобилей.

28 ноября на официальном сайте Nissan появился релиз, который, по всей видимости, показывает не такую катастрофическую картину ситуации в компании. Согласно опубликованным данным, мировое производство Nissan в октябре текущего года сократилось на 6,3% по сравнению с предыдущим годом, а за 10 месяцев 2024 года снизилось на 7,1%. Падение производства заметно в Японии, Великобритании, Китае, США и других странах, за исключением Мексики, где отмечается рост в 9,8%. Однако продажи произведенных автомобилей пока остаются стабильными: объемы реализации упали лишь на 2,7% в октябре, и за 10 месяцев глобальные продажи практически не изменились по сравнению с прошлым годом, составив более 2 млн 777 тыс. автомобилей.

В отчете также представлена информация об экспорте автомобилей Nissan из Японии за октябрь и за 10 месяцев этого года. Согласно документу, за январь - октябрь 2024 года количество автомобилей, импортированных из Японии, снизилось на 5% по сравнению с прошлым годом и составило 338,4 тыс. единиц, но в октябре отмечается рост на 11,6%, до 40,5 тыс. штук.