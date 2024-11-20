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Glenfiddich и Aston Martin объявили о партнёрстве

Недавно в среде автоспорта разговоры велись о сделке между Ferrari и Chivas Regal, но теперь внимание переключается на другой исторический контракт.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.11.2024, 20:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

Недавно в среде автоспорта разговоры велись о сделке между Ferrari и Chivas Regal, но теперь внимание переключается на другой исторический контракт. Компания Aston Martin объявила о сотрудничестве с прославленным производителем шотландского виски – брендом Glenfiddich. Официальное партнерство стартует именно сегодня, во время Гран При Лас-Вегаса.

В честь этого значимого события в Glenfiddich была обнаружена и извлечена уникальная бочка крепкого напитка 1959 года, чтобы отпраздновать первый выход Aston Martin в мир Формулы 1. Именно этот виски будет разлит по специальным бутылкам, посвященным началу взаимовыгодного партнерства.

Лоуренс Стролл, владелец команды, выразил радость по поводу нового этапа сотрудничества: «Aston Martin Aramco Formula One всегда стремится к новым свершениям, устанавливая самые высокие стандарты. В свою очередь, Glenfiddich воплощает тот же дух стремления к совершенству и постоянных инноваций. Гран При Лас-Вегаса – идеальное место для начала нашего совместного пути. Мы готовы подарить поклонникам незабываемые впечатления, которые выходят за рамки не только спортивных соревнований, но и атмосферы в мире виски».

Источник

Лоуренс Стролл (8)Aston Martin (173)

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