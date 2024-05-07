Новые версии главного лимузина и главного седана в России. Что мы знаем о них?

Российский производитель роскошных автомобилей Aurus анонсировал обновленные версии седана и лимузина Aurus Senat. По информации Telegram-канала «Автопоток», дизайн автомобилей претерпел значительные изменения.

В рамках обновления Aurus Senat получил новую архитектуру передней и задней частей кузова, модифицированный капот и обновленную решетку радиатора. Кроме того, автомобили оснастили новыми адаптивными матричными фарами спереди и светодиодными фонарями сзади.

Внутри салона появилось цифровое зеркало заднего вида, а также новые опции, включая дополнительные камеры кругового обзора, систему ночного видения, камеру контроля за водителем, обновленную аудиосистему и информационно-развлекательную систему NAMI MM-System.

Помимо внешних изменений, в ходе рестайлинга была улучшена эффективность тормозной системы, подвески, системы подачи топлива, автоматической трансмиссии и других систем.

Двигатель остался без изменений - это гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового бензинового двигателя V8, выдающая 598 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента, совмещенная с отечественной 9-ступенчатой коробкой передач «КАТЕ».

Представители компании ранее объявили о запуске производства автомобилей Aurus на территории бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге. Какие модели будут выпускаться на этом предприятии, не уточняется.