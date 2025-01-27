Топ-5 новинок автомобильного мира, которые скоро появятся на российском рынке

В этом году на российском авторынке ожидается появление американского электрического кроссовера Tesla Model Y. Вариант с полным приводом оснащен двумя моторами общей мощностью 450 лошадиных сил. По заводским данным, при полностью заряженной батарее автомобиль может проехать до 719 километров. Некоторые дилеры уже принимают предварительные заказы на новинку по цене от 6 миллионов рублей.

Также на прилавках российских автосалонов скоро появится Haval H7 с 2-литровым двигателем мощностью 192 л.с., оборудованным 7-ступенчатой "роботизированной" коробкой передач и полным приводом. Сборка данной модели запланирована на тульском заводе Haval, а начать продажи собираются в марте.

Еще одним интересным обновлением, которое скоро появится на рынке, станет обновленный Volkswagen Talagon. Под капотом автомобиля разместится 268-сильный турбированный двигатель объемом два литра. В первой половине года производство большого кроссовера начнется на китайском заводе FAW-Volkswagen. Дорестайлинговая версия данной модели доступна у "серых" продавцов по цене около 5,8 миллиона рублей.

Новейший Zeekr 007 GT планируется появиться на отечественном рынке во втором квартале. Этот электромобиль также будет поставляться в Россию, хотя и с небольшим запозданием по сравнению с местным релизом.

В ближайшее время параллельные продажи могут открыть доступ к родстеру Aston Martin Vantage. Официальный выход новинки на рынок запланирован на второй квартал. Кроме того, ожидается появление Porsche 911 Carrera S, способного разгоняться до сотни километров в час за 3,3 секунды. Дилеры уже транспортируют к нам новые модели Porsche, что означает, что данная новинка, скорее всего, также будет представлена в нашей стране.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что на российский рынок поступил новый кроссовер Skoda с надежным двигателем, который уже хорошо зарекомендовал себя среди отечественных автолюбителей.