По мнению главы Rimac, спрос на электрические гиперкары снижается

Генеральный директор Rimac Automobili Мате Римац высказал свою точку зрения относительно перспектив электрических гиперкаров, заявив, что видит спад интереса со стороны потенциальных покупателей премиального класса. В интервью Financial Times он подчеркнул, что считает электромобили менее привлекательными и не настолько захватывающими в эксплуатации, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
Римац также отметил, что высокие цены на электромобили становятся преградой для потенциальных покупателей.
По мнению генерального директора, на рынке уже представлены внушительные электрические гиперкары, такие как Rimac Nevera и Lotus Evija, однако их высокая стоимость сдерживает широкий круг потребителей.
Кроме того, Римац выразил тревогу относительно инфраструктуры для зарядки электромобилей, которая, по его мнению, все еще отстает от необходимого уровня и неудобна для использования во многих регионах мира. Он полагает, что без более надежной и доступной инфраструктуры потребители будут неохотно переходить на электромобили.
Комментарии генерального директора вызвали разнонаправленную обратную связь в индустрии. Одни аналитики поддерживают его мнение о снижении спроса на электрические гиперкары, в то время как другие полагают, что это всего лишь временное явление.
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