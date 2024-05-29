Почему самый популярный кроссовер в Китае провалился, рассказал глава Great Wall

Кроссовер Haval H6 исходящего поколения, который долгие годы лидировал на рынке китайских внедорожников, столкнулся с непривычным снижением объемов продаж. О своих соображениях по этому поводу рассказал глава компании Great Wall, Вэй Цзяньцзюнь, в прямом эфире, сообщает Motor.

По мнению высокопоставленного руководителя, потеря лидерства Haval H6 в списке самых продаваемых автомобилей не беспокоит его. Он считает, что нынешний уровень спроса соответствует ожиданиям, а спад продаж связан с «беспорядочной и недружественной конкуренцией».

Несмотря на это, Вэй Цзяньцзюнь назвал Haval H6 «одной из самых успешных моделей в истории компании» и объявил о планах по дальнейшему расширению серии за счет выпуска заряжаемых гибридных версий Hi4-T.

Генеральный директор Great Wall также подтвердил готовность к выпуску дизельной модификации внедорожного автомобиля Tank 300. А говоря о перспективах компании в целом, он упомянул о намерении сосредоточиться на гибридных автомобилях PHEV и HEV без возможности зарядки от сети.

Напомним, что Haval H6 возглавлял список самых популярных кроссоверов в Китае почти девять лет подряд. Его рекордом стал декабрь 2016 года, когда было продано 80,5 тысячи автомобилей этой модели. В то время как за весь первый квартал 2024 года продажи сократились до 47,5 тысячи машин.

Автомобильный эксперт Сергей Зиновьев рекомендовал обратить внимание на первое поколение Haval H6 для тех, кто рассматривает приобретение подержанного китайского кроссовера с пробегом до 100 тысяч километров, возрастом до 5 лет и ценой около 1,5-1,8 миллиона рублей. Речь идет о модели, реализация которой продолжалась в Китае до 2019 года.