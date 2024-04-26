Новая LADA Iskra почти готова, заявил глава АвтоВАЗа

Новейшая модель автомобиля от российского производителя - LADA Iskra, готовится к выходу на рынок. Об этом сообщил Максим Соколов в ходе выступления на съезде РСПП. По его словам, на данный момент готовность проекта оценивается примерно в 80%.

Запуск конвейера по сборке новой модели запланирован на начало 2025 года. Общие инвестиции в разработку составили 37 миллиардов рублей. Основой для автомобиля послужит платформа CMF-B LS, разработанная компанией Renault.

Отмечается, что для LADA Iskra платформу немного модифицируют. Стоит отметить, что на данной платформе собирают автомобили третьего поколения Renault Sandero и Logan, которые до сих пор не поступили в Россию. Автомобиль будет оснащен атмосферным двигателем мощностью 90 лошадиных сил. Варианты трансмиссий будут два: механическая и автоматическая.

Первоначально LADA Iskra будет производиться параллельно с моделью LADA Granta, а затем устаревшая модель уйдет с производственной линии.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем у дилеров LADA закончились запасы модели Largus. Однако производство этой модели возобновится в середине мая на заводе в Ижевске.