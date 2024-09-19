Главная Новости Lada Примерная цена на LADA Aura была объявлена главой АВТОВАЗА
Новости

Примерная цена на LADA Aura была объявлена главой АВТОВАЗА

Lada Aura стремится в бизнес-класс, что подразумевает её более высокую цену по сравнению с Vesta. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил журналистам, что стоимость нового седана превысит отметку в 3 миллиона рублей.
РедакцияР
Редакция
19.09.2024, 09:21·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Lada Aura стремится в бизнес-класс, что подразумевает её более высокую цену по сравнению с Vesta. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил журналистам, что стоимость нового седана превысит отметку в 3 миллиона рублей.

Топ-менеджер оценил новинку как «превосходную» и «современную» машину. Свои выводы он сделал после личного тест-драйва автомобиля, включая полностью электрическую версию. До начала производства автомобилей пообещали провести окончательную доработку, чтобы избежать неприятных сюрпризов после запуска в продажу.

Aura - это улучшенная версия «Весты» с премиальной отделкой и передовыми опциями, отсутствующими у других моделей этого семейства. Автомобиль оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы в паре с вариатором китайского производства.

В будущем планируется выпустить более простую и доступную модель Aura с двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач. Основной целевой аудиторией для этой модели являются таксопарки.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что универсал Lada Largus будет доступен в комплектации «Комфорт». Цена новой модели также приблизится к отметке в 1,8 миллиона рублей.

Источник

Lada (339)Российские отечественные (95)Ценник (4)LADA Ценник (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация