Примерная цена на LADA Aura была объявлена главой АВТОВАЗА

Lada Aura стремится в бизнес-класс, что подразумевает её более высокую цену по сравнению с Vesta. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил журналистам, что стоимость нового седана превысит отметку в 3 миллиона рублей.

Топ-менеджер оценил новинку как «превосходную» и «современную» машину. Свои выводы он сделал после личного тест-драйва автомобиля, включая полностью электрическую версию. До начала производства автомобилей пообещали провести окончательную доработку, чтобы избежать неприятных сюрпризов после запуска в продажу.

Aura - это улучшенная версия «Весты» с премиальной отделкой и передовыми опциями, отсутствующими у других моделей этого семейства. Автомобиль оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы в паре с вариатором китайского производства.

В будущем планируется выпустить более простую и доступную модель Aura с двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач. Основной целевой аудиторией для этой модели являются таксопарки.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что универсал Lada Largus будет доступен в комплектации «Комфорт». Цена новой модели также приблизится к отметке в 1,8 миллиона рублей.