Глава Audi AG старается не вмешиваться в дела команды

В 2026-м в Формуле 1 дебютировала заводская команда Audi, созданная на базе Sauber. За первые 14 этапов сезона её гонщики набрали 17 очков — результат, который можно считать неплохим.

Герхард Дёльнер, глава компании Audi, считает, что решение предоставить команде полную независимость и практически не вмешиваться в её работу было правильным. Исполнительный директор Audi AG также высказался о новом суперкаре Nuvolari, производство которого начнётся в конце года.

«Суперкар Nuvolari тоже создавался коллективном, которому была предоставлена огромная свобода в плане разработки этого проекта, – цитирует Дёльнера австрийское издание Motorsport Magazin. – Его создатели координировали свои действия с руководством, только когда нужно было определить наиболее важные стратегические моменты.

Таким же полным взаимопонимание отличается и взаимодействие с нашей командой Формулы 1. У меня был опыт работы с гоночными командами, которым приходилось по понедельникам отчитываться перед советом директоров о том, как прошли очередные соревнования. Это никому не приносило пользы, мы только зря тратили время…

Свою роль руководителя я понимаю по-другому. Маттиа Бинотто и Алан Макниш сами знают, что нужно делать, но я подключаюсь, когда нужно принимать согласованное решение о каких-то назначениях или о крупных инвестициях в команду.

Когда к нашей программе подключался Маттиа, мы вместе с ним определились с главными целями: они должны быть достигнуты к 2030 году. Могу обещать, что мы будем следовать именно этому плану.

Мы понимаем, что на этом пути нас ждут и неудачи, но важнее всего, что перед командой стоит чёткая цель, и мы будем к ней двигаться. Наша четырёхлетняя программа предполагает, что в 2030-м мы должны бороться за победу в чемпионате мира».