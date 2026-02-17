Girard Perregaux стал новым партнёром команды Williams

Швейцарский производитель часов Girard Perregaux заключил контракт с командой Williams, став официальным часовым партнёром и хронометристом коллектива.

Символика Girard Perregaux будет размещена на гоночных автомобилях и экипировке британской команды.

В заявлении Williams отмечается: «Мы в Williams знаем, как важна каждая миллисекунда. Разрабатываем ли мы очередную деталь или проезжаем быстрый круг в квалификации, наш успех зависит от точности, изобретательности и постоянной концентрации.

Мы рады объединить усилия с Girard Perregaux – это наш официальный часовой партнер и хронометрист на 2026-й и последующие годы. Вместе мы с нетерпением ждем возможности насладиться каждым моментом этого сезона, который обещает стать незабываемым».