Почему водители засыпают за рулем с открытыми глазами: научное объяснение

Идеально ровная дорога и наличие разметки не гарантируют безопасность дорожного движения. Напротив, они могут ввести водителя в состояние "полусна" с открытыми глазами, что может привести к ДТП.

Это явление было подробно изучено за границей и получило название "вождение в режиме без внимания". Было установлено, что в определенных условиях водитель продолжает вести машину, но его мозг как бы отключается. Он не может вспомнить, как преодолел путь и что было десять минут назад.

В XX веке исследователи из Германии, Франции и США провели множество экспериментов, чтобы выяснить причины проблемы.

Сначала было замечено, что мелькание дорожной разметки вводит водителей в своеобразный гипноз. Одинаковые белые штрихи заставляют мозг уставших водителей отключиться, и они впадают в транс.

Во Франции придумали, как эффективно бороться с проблемой - люминесцентная разметка помогла значительно снизить количество аварий.

Американские ученые заметили, что в "полусон" чаще всего попадают водители, которые едут в одиночестве. Когда они едут долгое время в тишине, в их действиях появляется автоматизм - они перестают полностью контролировать свои действия и мысли.

Еще одним важным фактором является пейзаж за окном. Удивительно, но на относительно ровном участке дороги между городами Александрией и Эс-Саллум происходит большое количество ДТП. Дело в том, что водители вынуждены ехать около 500 километров по однотипной пустынной местности.

Через некоторое время мозг шофера может отключиться, а управление автомобилем будет осуществляться автоматически. Когда в поле зрения водителя попадает какое-то препятствие или другая машина, резкий выход из транса может привести к необдуманным поступкам и авариям.

Чтобы защитить себя от подобного гипноза, нужно отдыхать перед поездкой, не преодолевать слишком большие расстояния за один раз и путешествовать в компании, пишет "Русская семерка".

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Фото: sleepfoundation.org